《宋美齡與烽火中國1937–1945》發表

婦聯會舉行《宋美齡與烽火中國1937–1945》新書發表分享會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月9日電（記者 張穎齊）婦女聯合會9日舉行《宋美齡與烽火中國1937–1945》新書發表分享會，由婦聯會主委雷倩、作者兼宋美齡研究專家胡斯慧、中國文化大學圖書館長陳立文與談。到場的還有蔣經國的兒媳蔣方智怡、前“總統府資政”胡為真等都現身與會。



新書發表會在婦聯會美齡樓舉行，許多婦聯會幹部、中國國民黨籍資深黨員、退休學者等與會。國民黨籍台北市長蔣萬安送花致意。蔣經國兒媳婦蔣方智怡也現身活動現場，與眾人親切互動。



雷倩表示，胡斯慧是胡為真的千金，畢業於美國康乃爾大學，正在美國波士頓大學任教，並參與美國哈佛大學Fairbank Center for Chinese Studies的研究計劃。胡斯慧從文獻紀錄、新釋出資料及當代學術文件，嚴謹深入的研究宋美齡在中日戰爭1937至1945年，對國家的貢獻。與談人陳立文則是前文化大學史學系主任、中國近代史學會理事長、也是“宋美齡與她的時代─佳美的腳蹤”主編。



胡斯慧表示，她學習英國文學，也深入研究宋美齡思想，從宋美齡遺留下來的書信電報中鑽研，蔣宋美齡也是波士頓大學榮譽博士，宋號召中國婦女團結力量救國，與丈夫蔣介石每天工作16至20小時，就為了保家衛國。1943年開羅會議後，蔣介石曾說宋美齡的支持是成功關鍵，否則無法有大成就，蔣介石將一半功勞歸給宋美齡。



胡斯慧說，宋美齡還曾在1941年10月18日抱怨過陪都重慶的天氣條件惡劣，但為了祖國要堅持下去，不惜將健康付出代價。宋1943年訪美，在美國國會更有捍衛世界人民和平的發言。另外蔣介石夫婦都是虔誠的基督徒，中國也需要大量基督徒援助，宋美齡到處捐款做善事，就是相信耶穌，即便抗日戰爭時，宋美齡還曾說希望日本發生地震，結果被宋母斥責過。



陳立文說，宋美齡成就了中國婦女形象，也象徵宗教信仰很重要，蔣介石沒把基督教變成國教，但有將中國的儒家、宋明理學結合，後來還有新生活運動，無論戰時、到台灣，都結合中華文化，蔣介石也領洗變成基督徒，其實蔣介石夫婦一開始都經歷過不是很信的狀態，宋美齡是從小父母就是基督徒，蔣介石家庭是佛教徒，但在蔣介石遇到磨難，愈來愈信，1949年發生國共內戰，蔣介石也公開把自己完全交給上帝。



新書發表會從下午2點半到傍晚5點，會後眾人也熱絡互動、彼此合影。