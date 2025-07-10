胡為真：馬英九對兩岸和平用心良苦

前“國安會秘書長”胡為真接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月10日電（記者 張穎齊）馬英九日前率領“大九學堂”學子赴大陸進行交流，並祭拜共同祖先三皇伏羲。前“國安會秘書長”胡為真9日向中評社表示，馬英九用心良苦，將來一定會有正面的回饋，馬英九執政時期兩岸和平，現在的民進黨政府執政呢？有沒有站在台灣人民福祉立場？他不知道。



胡為真9日赴婦聯會，出席女兒、美國波士頓大學教授胡斯慧新書《宋美齡與烽火中國1937–1945》發表會，會後接受中評社訪問。胡為真的父親是抗日名將胡宗南。



胡為真表示，以前馬英九執政的時代，兩岸和平，他就是在馬時代服務擔任府“資政”、“國安會秘書長”。他在外交、“國安”系統服務了40年。



胡為真，祖籍浙江，出生於南京，南非斐京大學戰略研究所國際政治學博士、美國哈佛大學訪問學者。曾任“總統府資政”、“國安會秘書長”、台灣駐德國代表、駐新加坡代表、“國安局副局長”、“外交部禮賓司長”。



胡為真說，馬英九率台灣學子赴陸進行兩岸青年交流，祭祀中華人文始祖，先前也邀大陸青年團訪台，可謂用心良苦，雖說有人要抹紅馬，但他認為，馬英九的努力，絕對會獲得正面的意義與回饋。



對於民進黨執政，胡為真說，他不便評論，仍希望民進黨政府能夠站在“中華民國”立場，為台灣人民福祉著想，去爭取權益，不要只為民進黨自己少部分人的去爭取權益。