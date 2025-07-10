鄭博文：各國沒必要怕美國　最終應零關稅

屏東大學不動產經營學系兼任副教授鄭博文。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月10日電（記者 蔣繼平）針對美國對等關稅，屏東大學不動產經營學系兼任副教授鄭博文接受中評社訪問表示，美國對老撾與緬甸等開出40%高關稅，根本沒道理，只會讓RCEP越來越團結。歐盟現在也對美國感冒，未來歐盟勢必也會與中國做緊密市場結合，中國有能量持續與美對抗。美國雖會得到好處，但通膨危機、經濟表現不亮眼、軍事霸權受挑戰，不見得有利。



鄭博文表示，全世界國家應該不要怕美國，美國不要便宜又好的東西，就賣給其他國家的人，彼此關稅降低，我買你的，你買我的，都可以過上好日子。雖然很多國家還是有保護主義，想要扶植國家民族工業，這無可厚非。但以長遠來看，各國一定會走向零關稅，貨暢其流，所謂的世界大同，彼此都沒有門檻，彼此提供貨物。



鄭博文，1958年生，澎湖人，中山大學企業管理研究所博士。現職為屏東大學不動產經營學系兼任副教授，專長領域為大陸不動產、不動產行銷與管理、人力資源管理。



美國已揭曉的對等關稅，在亞洲方面，日本與韓國均25%，馬來西亞和印尼分別為25%和32%，泰國為36%，老撾與緬甸則均為40%，越南20%但若是轉口則40%。台灣不在第一波名單中。



這波公布的關稅名單看出什麼變化？



鄭博文表示，特朗普這一波都針對RCEP國家，東南亞國家的高稅率實在沒有道理，這樣RECP一定會更加團結，之後再請越南進來加強關係就好。這樣子美國人是得不到、佔不到便宜的。

