游毓蘭：賴清德視陸配雜質　恐再近一步清查

國民黨籍前“立委”游毓蘭接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月12日電（記者 張穎齊）針對“移民署”近來要求陸配繳交喪失原籍證明，引發爭議。警界出身的中國國民黨籍前“立委”游毓蘭接受中評社專訪表示，陸配在台約有36萬人，繳交喪失原籍證明相當困難，依照兩岸同屬一中的“憲法”，要如何喪失原籍？接下來恐怕還要再清查在陸定居證等相關證件，賴此舉與法西斯、納粹時期的族群清洗有何異？她觀察恐怕將會近一步清查在陸具有相關證件等台灣人士。



台“移民署”近期要求陸配、定居人士繳交喪失原籍證明，據報導“移民署”官員表示，要求繳交喪失原籍證明，是依2004年修正實施的兩岸條例，是“歷史共業”，因此次清查、在台定居的1.2萬名陸配與定居人士，大多是在2004年前就來台，“移民署”則是2007年才成立。“移民署”指出，截至上月底，因為未居住原設籍地、尚未與政府聯繫者，暫計有1909人。



游毓蘭表示，台灣已有廣大的陸配、新住民二代在台落地生根，很多是台商或老兵到大陸結婚後，再帶妻子帶回來台、生孩子等，現在要進行“國籍清查”，已超越當時法律規定，可別忘了現在還是“一中憲法”，“中華民國《憲法》”認定對岸是大陸地區，因此哪有什麼國籍問題？



游毓蘭，出生於宜蘭，美國伊利諾大學芝加哥分校公共政策分析博士，歷任不分區“立委”、中央警察大學外事警察系主任、行政警察學系主任、圖書館兼世界警察博物館長、推廣教育訓練中心主任、亞洲警察學會秘書長、中華警政研究學會秘書長、婦女救援基金會董事長等。



游毓蘭說，現在清查戶籍還要附除去原籍證明，前陣子更發生陸配身分的國民黨籍南投縣議員史雪燕，遭到解除公職，史雪燕當初是按照兩岸人民關係、選舉罷免法，已在台設籍10年，是可參加選舉；如今還有很多在基層服務的村里長也是陸配，她們都加入了台灣的生活，成為台灣人、生養子女、奉養老人家，對台灣有很大貢獻，民進黨政府執政卻翻臉不認人？

