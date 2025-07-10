邱毅：陸制裁台灣8家軍工企業　打到要害

前“立委”邱毅。（中評社資料照） 中評社台北7月10日電（記者 張嘉文）中國大陸商務部9日宣布，將中山科學研究院、漢翔航空工業等8家台灣軍工或軍民兩用企業列入出口管制清單，禁止出口特定物項。對此，前“立委”邱毅接受中評社訪問指出，大陸此舉是對台灣封鎖網的進一步強化與收緊，藉由斬斷稀土供應，重創台灣軍工產業發展，這一招是打在七寸要害上的重拳。



邱毅強調，此事件嚴重性和影響，並非台官方刻意淡化就能混過去，大陸的手段是“愈打愈高明”，針對要害發動攻勢。



邱毅認為，這次大陸對台灣管制出口可能是第一波，下一波很可能會針對台灣無人機產業鏈相關公司，大陸掌握了稀土，這是對電動車、航空、半導體及軍工產業至關重要的元素，此次就是給台灣“賴政府”以武謀獨的警告，不止封鎖向美國購買武器的管道，還會針對台灣自己發展軍工的能力。



被大陸列入制裁的8家軍工企業與機構包括漢翔航空工業、經緯航天科技公司、中山科學研究院、仲碩科技、台灣國際造船公司、中信造船公司、龍德造船工業公司、攻衛公司等。



大陸商務部表示正在展開的相關出口活動應當立即停止；特殊情況下確需出口的，經營者應當向商務部提出申請。



邱毅對此向中評社表示，大陸從中美關稅戰中已深刻體認到稀土的戰略價值。根據資訊，大陸每年對台出口稀土高達6000多噸，主要供應兩大領域，一是軍工，二是高科技半導體。這次大陸並未觸及半導體，而是選擇針對軍工下手，點名8家與軍事相關的實體，當中以漢翔航空與中科院最具代表性。



他指出，被列入管制名單的其他公司，也涵蓋潛艦製造的關鍵企業，包括近期參與“海鯤號”建造的多家造船廠，像是台船、中信、龍德，幾乎一網打盡。不過其中也有些廠商平時以打造遊艇為主，軍工比例並不高，但仍難逃名單之列。這反映出大陸的訊號相當明確，就是在警告台灣不能以武拒統、以武謀獨。