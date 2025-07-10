施正鋒：台關稅若比日韓低有助綠營大罷免

東華大學民族事務與發展學系退休教授施正鋒。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月10日電（記者 鄭羿菲）美國對等關稅對台灣的大罷免有何影響？東華大學民族事務與發展學系退休教授施正鋒接受中評社訪問表示，若台灣的關稅較日韓25%低，對民進黨大罷免會是助力，即便是平盤或高於日韓，民進黨仍老神在在，因對賴清德來說並非徒勞無功，一來地方練兵2026選舉，二來物色願意為賴效力的人。



施正鋒為美國俄亥俄州立大學政治學博士，曾任東華大學原住民民族學院院長、淡江大學公共行政學系系主任、東華大學民族事務與發展學系教授、台灣國際研究學會理事長，亦曾擔任喜樂島聯盟主席，現退黨。



施正鋒接受中評社訪問表示，美國課徵日本、韓國25%進口關稅，25%就是一條基本標準，看來台灣談判卡關的可能是農產品解禁、汽車進口關稅。因為“賴政府”之前對美順從，包括台積電赴美投資等，因此只要爭取到比日韓25%關稅還要低，對民進黨推動大罷免就是一股助力。



施正鋒說，台灣若與日韓一樣關稅是25%平盤，就要看實質內容與政府後續政策，屆時台灣的製造業、中小企業可能都會很慘，政策如何接住、幫助百工百業的中小企業，就會反映在選票上，但這部分變數很多。



施正鋒指出，賴清德推動大罷免，基本上就是不想跟藍白妥協，也是在為了2026地方選舉暖身，即便關稅平盤，對賴清德來說就是固守南部、固守30多%的支持度就好了，賴清德也有把握不會徒勞無功，至少達到地方上練兵的效果，也可以物色比較願意效力的政治人物。



施正鋒分析，大罷免投票結果牽涉藍綠白基本盤動員能力，很多藍營支持者一開始認為只要不去投票就好，但其實是需要出門投下“不同意”票的，目前有點改善了，白營也有過去幫藍，但力道還是不夠，再加上藍營還有整合問題，因此關稅若比日韓差這件事，對綠營來說還是老神在在，不太會影響到賴清德整體的佈局。