鄭麗文：日韓已知美不可靠　台灣呢？

前藍委、“黨外在野大聯盟”發起人鄭麗文9日到桃園出席反罷免宣講活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月10日電（記者 盧誠輝）前藍委、“黨外在野大聯盟”發起人鄭麗文9日到桃園出席反罷免宣講時表示，從日本和韓國對美關稅都是25%可以推估，台灣稅率應該也不太妙。在日韓都已深知美國並不可靠，並回頭跟中國重啟FTA談判時，台灣呢？與其讓美國總統特朗普予取予求，台灣為何不投資和平呢？



民進黨出身的鄭麗文指出，賴清德自從6月中和率領罷團的聯電創辦人曹興誠、綠委沈伯洋見面後，就突然不演了，站在第一線展開所謂的“團結十講”，但講了四講後，第五講卻突然以颱風為由不講了，他認為主因就是美國希望賴不要再講了。



鄭麗文嘲諷，賴清德520才剛被美國要求閉嘴，讓賴成為史上首位在就職周年這麼重要談話的場合，卻完全不敢提兩岸關係，一個曾經自詡為“務實‘台獨’工作者”的賴，沒想到上台才一年就閉嘴了，實在讓人大開眼界。



她提到，現在全球都在關心美國對等關稅將陸續掀牌，雖然現在看起來稅率要拖到8月1日才會實施，但賴現在應該每天都在家燒香念佛，最好台灣稅率等到7月26日首波罷免投票日後再宣布，否則賴怎麼有臉見江東父老？



鄭麗文質疑，從台美關稅談判剛開始，民進黨政府不是一直告訴大家都談得很成功嗎？甚至還說民進黨是第一批見到美國總統特朗普的談判團隊，形容得一切好像都很順利美好，如果真是如此，民進黨應該會巴不得趕快告訴大家來邀功，好為7月26日大罷免催票，但民進黨為何遲遲不敢說出來？



鄭麗文認為，從綠委吳思瑤日前竟然要大家一起為台美關稅談判“集氣”，看起來感覺台美關稅談判並不妙，尤其當日本和韓國的稅率都是25%後，更讓大家擔憂，難怪商總理事長許舒博會跳出來為企業喊話說，如果台灣稅率最後沒有壓在20%以下，談判團隊應該向大家謝罪。

