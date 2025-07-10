台灣尚未收到關稅信　翁履中：未必是好消息

台灣尚未收到關稅信，翁履中說，未必是好消息。（照片：翁履中臉書） 中評社台北7月10日電／美國總統特朗普9日公布第二波對8國發出的關稅通知信，這些國家的商品徵收稅率從20%到30%不等，巴西徵收50%，但是台灣至今尚未收到特朗普政府的正式關稅通知。旅美教授翁履中10日在臉書發文表示，台灣尚未收到特朗普政府的正式關稅信函，未必是好消息，反而可能台灣被當作一張延後處理、靈活使用的關鍵談判籌碼。



翁履中表示，台灣對美方的價值不只是貿易數字，很可能看中台灣在“金融市場的潛力”。美方可能開出的一張牌，若是要換取較低關稅，或許台灣除了一般認知的的市場之外，還需要開放更多金融業務與資金市場准入。



翁履中指出，台灣尚未被點名，不會是因為被“優待”，而是因為特朗普政府尚未決定如何“最大化利用”這個盟友國的戰略價值。延後公布，是美國保留更多談判空間與壓力的手段。美國預計本周再釋出新關稅通知，台灣的信或許就在其中。



翁履中表示，此時此刻，我們不能只是等待和猜測，政府要有清楚的底線，也要有準備好的談判策略，民眾和企業界也需要知道關稅的談判結果跟台灣被迫讓出的利益是什麼。否則我們將面對的是一份條件苛刻、無從反駁的通知，甚至來不及因應。在特朗普政府以“談不成就開鍘”的策略下，台灣不能輕忽經濟風險和對台灣的長期衝擊，希望台灣不只是“集氣等待”，而是真的知道如何“準備”。