光電板颱風來前已移除？粉專抓包打臉台官方

台經濟部粉專澄清稱，光電板在颱風來前已移除。粉專發現，經濟部自己發的照片裡仍有光電板。（照：粉專“不禮貌鄉民團”) 中評社台北7月10日電／丹娜絲颱風重創屏東縣佳冬鄉塭豐海堤外的海上光電設施，浮台殘骸布滿塭豐沙灘，綿延數公里長，被質疑“中央”補助新台1億多元的計劃竟不堪一擊。台“經濟部”粉專澄清稱，光電板在颱風來前已移除。但光電板殘骸照片已在網路流傳，甚至有眼尖粉專發現，“經濟部”自己發的照片裡就出現光電板。



台“經濟部”粉專8日發文表示，“有社群、媒體在散播屏東淺海區光電浮台的不實消息，請大家幫忙澄清！”這是新型態的光電實驗計劃，光電板在颱風來前已移除。計劃實驗目的，正是要測試光電浮台系統在海上的耐受性，蒐集數據加以研究，精進光電設施的耐風強度。



旭東環保科技公司也發新聞稿表示，浮台的原料主要是高密度聚乙烯，是無毒且可100%回收再利用的塑料，沒有太陽能板掉在海裡面，不會傷害到民眾或漁民。



有不少粉專如《不禮貌鄉民團》指出，“經濟部”貼的照片洗地，強調在海灘上的都是浮板而已，說會破壞環境的光電板在颱風來之前已經被廠商移除乾淨，但是他們沒注意到，自己照片裡還留著光電板的殘骸，其他的光電板是掉進海底，還是早就回收了?《不禮貌鄉民團》說，其實很簡單，很簡單請廠商公布回收紀錄和存放錄影就知道了，幾千片的光電板不可能放戶外，一定有倉庫保存，把庫房錄影調出來給大家看看就知道了。



另一粉專“政客迷因”發現，把“經濟部”臉書粉專PO出的圖片放大來看，赫然可見畫面中出現被颱風吹散的光電板，外界質疑光電板因比重較大沉入海底，“經濟部”則稱颱風來前已移除光電板，然而“經濟部”自己粉專PO出的照片就自打臉。政客迷因直呼：“越描越黑！”有網友留言“證據”，PO出不少光電板散落在海岸的景象。“文思革”粉專則貼出照片，附註“廢棄光電板放你家”，酸爆反核人士常用的論述。