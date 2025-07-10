綠議員批分區停班課　桃市府批颱風天躲美國

桃園市政府新聞處處長羅楚東。（中評社 資料照） 中評社台北7月10日電／民進黨桃園市議員黃瓊慧9日上節目批中國國民黨籍桃園市長張善政不懂桃園才會祭出“抓東補西”的“一桃兩制”颱風假策略。桃園市政府新聞處處長羅楚東對此表示台南也採分區停課，回嗆黃颱風天根本不在桃園，躲美國吃餐會搞大罷免，只會在臉書發文刷存在感、造謠生事，把議員當側翼在幹。



丹娜絲颱風襲台，黃瓊慧上節目批評，桃園市是全台唯一分區放假的縣市，僅沿海4區放颱風假，其餘9區正常上班上課。市長張善政臉書被罵翻，尤其橫跨中壢、大園兩區的“青埔特區”僅一街之隔，民眾抱怨連連。她批張善政真的不太瞭解桃園的行政區域畫分，才會有這種“分區放假”的概念，抓東補西。



根據台媒報導，新聞處長羅楚東表示，包括黃瓊慧在內的幾位桃園民進黨議員，颱風天人根本不在桃園，在美國吃餐會搞大罷免。只會在臉書發文刷存在感，假裝關心市民安危，當大家都在關心台灣各地災情時，民進黨議員還在造謠生事，良心何在？



羅楚東說，桃園市採取“分區停班停課”的決策，是根據“中央氣象署”的即時數據，結合桃市府災防會報專業判斷所做出的科學決策。沿海風雨較強地區停班課，是為保障市民安全，其他地區尚未達標準就貿然宣布放假，才是真正的不負責任。前氣象局長鄭明典也認同市長張善政的做法，民進黨議員和鄭明典，誰的話有參考價值，社會大眾自有公評。



羅楚東提到，台南市也採用分區停課，難道台南也要被無端攻擊、曲解嗎？颱風是天災，防災需要理性與科學，而不是政治操作，更不能在天災面前失去人性。



羅楚東更強調，民進黨議員一再散播、影射市長張善政不住在桃園的不實言論，把議員當側翼在當，令人遺憾。