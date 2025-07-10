海上光電補助億元　侯漢廷曝政商聯手賺暴利

針對丹娜絲颱風造成海上光電設施，浮台殘骸布滿屏東塭豐沙灘，侯漢廷在臉書發文表示看法。（照:侯漢廷臉書） 中評社台北7月10日電／中颱丹娜絲重創屏東縣佳冬鄉塭豐海堤外的海上光電設施，浮台殘骸布滿塭豐沙灘，綿延數公里長，被質疑“中央”補助新台幣1億多元的計劃竟不堪一擊。新黨籍台北市議員侯漢廷指出，民進黨與海上光電廠商關係密切，全面動員保駕護航，應追問“經濟部”公開所有海上光電專案補助細節、審核標準。



侯漢廷9日在臉書發文表示，海上光電浮台，宛如海上垃圾艦隊，他認為這一現象代表：



一、綠能神話破功。光電抗災能力低落、實驗標準混亂！原本宣稱可使用20年的浮動光電設施，結果一場颱風就潰不成軍。“經濟部”還做哏圖、輕率回應，試圖用可愛圖卡包裝醜陋現實。“經濟部”澄清“光電板早已拆除，只剩浮台在測試抗浪”。然而“經濟部”自己PO的照片，還能看到光電板在浮台上。



侯漢廷指“經濟部”公然撒謊、欺騙民眾！到底誰於何時拆除？拆除放了哪裡？無人敢答覆。公司自己回應卻是“浮台上並無光電模組”，雙方說法矛盾！衹有浮板沒有光電板也要1.35億？這是測浪還是測腦？



二、政商一體，綠能黑網賺暴利。旭東浮動光電公司股價從30幾元一路飆升到123.5元，四倍成長。政治加持！公司捐款給民進黨“立委”鍾佳濱、吳沛憶。公司四個獨董中，前屏東縣長曹啟鴻與其環保局長雙雙任該公司“獨立董事”。



侯漢廷指出，公司董事長董基旭立場偏綠，更曾嗆聲中國大陸“不賣中國”（大陸現在謝謝你沒來禍害大陸沿海）。2016年蔡英文親自南下屏東，為旭東首座海上光電站剪綵加油。這不是單純產業政策推動，這是民進黨全面動員黨政資源為“特定企業”保駕護航，從“立委”、縣市長、“中央”到媒體共同演出。



侯漢廷也向在野黨“立委”建議要追問，“經濟部”公開所有海上光電專案補助細節、審核標準！啟動政商利益調查機制，全面清查旭東等廠商與政治人物之關係！暫停所有浮動光電專案，重新評估風險與效益；環保團體是否敢對這些“假綠能、真污染”發聲，而不是沉默護航？