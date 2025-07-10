藍不擋台電千億撥補？黃國昌：白營立場不變

民眾黨主席黃國昌接受訪問，右為主持人黃光芹。（截自“阿姊反抗軍”YouTube直播畫面) 中評社台北7月10日電／因應美國對等關稅衝擊，“行政院”提“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”，但朝野在內容上有所爭論。國民黨主席朱立倫9日喊話“各退一步”，讓民進黨“三合一”送審，但必須將應對關稅戰預算從930億提升至3200億。面對國民黨擬放行補助台電千億預算消息出爐，民眾黨支持者紛紛在社群放話，若過關就不支持反罷免，而民眾黨主席黃國昌則強調，民眾黨團對此條例的立場不會改變，但尊重國民黨決策模式。



自朱立倫9日下午於中常會表態對4100億特別預算“各退一步”，但堅持要將應對關稅戰預算從930億提升至3200億後，再傳出國民黨“立院”黨團力拚11日三讀關稅條例草案，除了加上2300億普發現金，也同意“政院”4100億版本，不阻擋“國土韌性”、台電千億預算，使預算規模將達6400億元。



但面對國民黨團擬放行撥補台電的千億預算，民眾黨各大支持者LINE群組、臉書等社群軟體，皆不斷質疑此消息來源，更痛批“最好出來說清楚，這絕對嚴重影響7／26”、“助綠倫”、“藍的如果放行台電補助，之前做的一切都白做了”等。



黃國昌9日晚間接受網路節目《阿姐反抗軍》訪問，諸多網友也不斷在留言區質疑朱立倫放行台電預算。黃國昌回應，自己不理解國民黨的決策模式，“我只能尊重他們決策模式，並負責任跟大家報告說，民眾黨團立場沒有改變也不會改變”。



主持人問，很多人想問朱立倫在大罷免前做此決策，有無跟民眾黨交換意見，是覺得不管做什麼決策，小草都一定要支持反罷免嗎？藍某種程度覺得普發現金就好，但問題是撥補台電預算，這真的可議，“太急了嗎？是覺得726箭在弦上，非要出狠招、拿到普發現金1萬的話比較開心？”



黃國昌重申，自己不瞭解國民黨的黨內民主決策機制，所以就不做過度評論，甚至不太確定朱立倫宣布時，是否已跟藍委交換過意見，但自己負責任的跟外界報告，民眾黨與國民黨是2個不同政黨，每個政黨在公共政策上，有每個政黨的各自看法跟立場。



主持人說，看見網友反映不去投反罷免、朱立倫是豬隊友等。黃國昌則回應，針對726大罷免投票一事，民眾黨定調“不要讓民進黨走回一黨專政”，因為現在民進黨“立院”沒過半就搞成這樣，若讓民進黨“立院”過半，各位網友可以想像台灣會變成什麼樣子嗎？



黃國昌強調，大家要出來對民進黨與賴清德說“不”，民眾黨面對民進黨大惡罷的主軸、目標、目的非常明確。