大罷免恐翻車！鈕則勳析民進黨4大隱憂

鈕則勳點出，綠營在大罷免決戰期間恐翻車的4大隱憂。（鈕則勳教授臉書 ） 中評社台北7月10日電／24席中國國民黨籍“立委”與停職中的新竹市長高虹安罷免案7月26日投票。文化大學廣告系教授鈕則勳分析綠營在決戰期間恐翻車的4大隱憂，並強調綠營罷免是否會成功的變數已浮上檯面。



鈕則勳，出生於台北市，鈕祜祿氏，滿族，政治大學政治學博士，學術專長為政治公關、政府公關、競選廣告等項目。現為台灣中國文化大學廣告系專任教授，也是政治觀察家。



鈕則勳8日在臉書指出，造成綠營決戰期間翻車的新隱憂有4個：



一、綠營罷免若操作過當或違反比例原則，被認為霸凌藍委太兇，只想用“國家”機器碾壓，對在野有利的“受害者症候群”就會出現。



二、民進黨與罷團的競爭合作關係如何維持平衡，也讓民進黨燒腦；若拿捏不當，也會成為藍營可以操作的破口。



三、賴清德“團結國家十講”，常會創造爭議，連綠營與罷團都有微詞，遑論是中間選民。藍營當然不會放過這個可反守為攻的好機會。



四、特朗普關稅越南能夠降到20%。而台灣釋出的誠意與資源更多，腰彎得更深，若沒有降到10%，黨政高層就算唾面自乾或講些沒有功勞也有苦勞的空話，更可能會讓大罷免翻車。



鈕則勳認為，相反地，藍營大咖已經集結之外，台灣民眾黨也與藍軍分進合擊，不到最後一刻，鹿死誰手，仍然不好說。