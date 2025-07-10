宜蘭要蓋風電？吳宗憲籲捍衛東部蔚藍海岸

有業者規劃於宜蘭設置陸域風力發電機，藍委吳宗憲表示，台東反風電，宜蘭也不要，共同捍衛東部蔚藍海岸。（照片：吳宗憲臉書） 中評社台北7月10日電／最近傳出有業者規劃於宜蘭五結鄉至蘇澳鎮之間的濱海地區設置14座陸域風力發電機，儘管尚未定案，但已引發地方民眾疑慮。對此，中國國民黨籍“立委”吳宗憲9日晚間在臉書發文表示，台東反風電，宜蘭也不要。他批評，別創造綠能怪獸，讓下一代子孫再也看不到山海一線的美景，呼籲共同捍衛東部蔚藍海岸！



針對有業者規劃於宜蘭五結鄉至蘇澳鎮之間的濱海地區設置14座陸域風力發電機，宜蘭縣政府9日表示，該案將由“中央”依《再生能源發電設備設置管理辦法》審查，並須通過環境影響評估，縣府會與地方民意站在一起，於各審查階段嚴格把關、監督執行，守護宜蘭的好山好水。



據瞭解，“宜風陸域風力發電計劃”開發案由民間業者提出，目前已在“環境部”網站進入公開階段，民眾可於7月25日前表達意見。根據開發單位規劃，該案預計設置14座風機，總裝置容量最高可達98MW，包含升壓站與陸域輸電線路，風機預定位置將沿著冬山河出海口一路向南，深入蘇澳濱海區域。



吳宗憲表示，農地、山坡地、魚塭、屋頂，連海上都要太陽能版，結果還不夠，現在甚至要在海岸線插上好幾座大型風力發電機組，非得要在台灣這塊土地上創造綠能怪獸，讓下一代子孫再也看不到山海一線的美景？各種珍稀物種也只能在課本或影片中看見？



吳宗憲說，繼風電業者打算在台東成功鎮、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉、達仁鄉插上58座風電後，同個業者更打算在宜蘭五結鄉、蘇澳鎮沿海陸域規劃14部風力發電機，500公尺設一部風機，長度達7公里。但他說，五結鄉、蘇澳鎮這7公里有蘭陽溪口水鳥保護區，是台灣濕地分類為國家級重要濕地之一，還緊鄰52甲濕地，是生物多樣性的自然寶藏區，更是候鳥的樂園。



風電如果一插，吳宗憲表示，這些珍貴生態都會沒了，換來的是破碎的蘭陽美景、消逝的多樣物種，以及陸域風機會造成低頻噪音、炫影及震動，必定影響附近居民的身心健康。他也說，現在“環境部”網站“環評開發案論壇”有針對“宜風陸域風力發電計劃”可以表達意見，訴求很簡單，“沒有地方共識就禁止開發！”也請“環境部長”彭啟明記得在台東風電案上說過的話，“不鼓勵、不支持”。