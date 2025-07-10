朱立倫要藍委不擋千億撥補台電？藍基層炸鍋

國民黨主席朱立倫。（中評社資料照） 中評社台北7月10日電／中國國民黨內部對於“強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”的態度，出現劇烈分歧。“行政院”提出總額高達新台幣4100億元的特別預算，將原本應專注處理經貿衝擊的經濟預算與“國土”安全、社會補貼合併編列，引發在野陣營不滿。過去主張應分開處理的國民黨，卻在主席朱立倫一句“各退一步”後風向急轉，讓黨內群情激憤，藍委群組瞬間炸鍋。而且有不少“立委”接獲選區民眾來電怒罵，這是“自失立場”、“向民進黨投降”。



根據《中時新聞網》報導，朱立倫9日在中常會上公開喊話，指民進黨若願意將2300億元納入普發現金，國民黨可以讓步，不再堅持拆條處理。這番發言引起黨內“立委”強烈反彈。有藍委痛批，原本擋了數月的台電千億元撥補，如今卻可能為了普發而放行，讓支持者無法接受。有黨團人士透露，已有不少藍委接獲選區民眾來電怒罵，直指這是“自失立場”、“向民進黨投降”。



據瞭解，黨內不少人認為此時放行撥補毫無必要。因電價審議委員會最快9月才召開，電價若要調漲也將落在10月之後，對726的大罷免根本無影響，提前棄械投降，令人不解。更有基層幹部私下直言，這樣的政治判斷，不僅動搖藍營基本盤，還可能影響罷免案動員士氣。



隨著黨內不滿聲浪高漲，國民黨團總召傅崐萁緊急出面滅火，表示11日院會雖已發出甲級動員，但並未設定一定要通過特別條例，強調是否支持將依“立委”共識而定。國民黨文傳會主委林寬裕也對外解釋，朱立倫的原意是希望聚焦在經濟振興與普發現金，其他部分則尊重黨團決定。



然而，黨中央的解釋未能有效平息基層怒火。據悉，國民黨“立委”群組中討論激烈，有人批評這是“髮夾彎轉到脖子斷”，痛批中央決策毫無一致性。更有黨內人士透露，支持者甚至放話“既然國民黨怕罷免怕到要投降，乾脆連藍委也一起罷免”，情緒激動可見一斑。



此外，此次特別條例若納入2300億元普發現金，預算總額將膨脹至6400億元，財政壓力恐將更沉重。“政院”人士表示，未來若再舉債發放現金，不僅將加深財政赤字，也可能造成通膨壓力，呼籲“立法院”應謹慎評估。



民進黨團幹事長吳思瑤則痛批國民黨“為救大罷免，慷國家之慨”，質疑普發現金的財源從何而來。



目前國民黨內雜音仍未平息，甚至傳出折衷版本，只放行“國土韌性”或台電補貼其中一項，以緩解黨內反彈。不過，支持者的不滿已經從黨內蔓延至社群平台，不少人高喊大罷免“不投了”。面對群情洶湧，國民黨如何在立場與選票之間取得平衡，恐將考驗朱立倫的領導力。