藍讓步撥補台電千億？賴士葆：須承諾不漲電價

賴士葆受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月10日電（記者 黃筱筠）特別預算新台幣4100億元包括撥補台電千億元，傳出中國國民黨主席朱立倫要求國民黨“立委”讓步，讓藍委炸鍋？國民黨“立委”賴士葆今天受訪表示，不知道什麼叫炸鍋，但有人主張是否等7月26日之後再處理會比較適當。他也說，為什麼其他國家關稅都放榜，但台灣沒有放榜，有一說是談得不好，希望美國先不要公布。



根據台電6月27日召開2025年股東常會的報告，2024年度虧損新台幣411億元，累積虧損4229億，而2025年1月到5月則是虧損285億元，累積增加到4518億。



至於撥補台電1千億元，賴士葆說，他問過“經濟部長”郭智輝，郭沒承諾不漲電價，他不能接受。賴強調，他的態度是台電一定要承諾不漲電價。



針對預算規模高達4100億元的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，“立法院”預計最快明天進行審議。國民黨主席朱立倫9日主持中常會時再次強調，政府應仿效韓國與新加坡，推動“普發現金”，才是真正能刺激島內景氣的作法。



有媒體報導，中國國民黨“立院”黨團本周五將力拚特別預算草案完成三讀，除加上新台幣2300億元普發現金，也會同意“政院”的4100億元版本，不再阻擋“國土韌性”、台電千億，預算規模將達到6400億元。



賴士葆表示，後來他看到，黨中央的新聞稿不是這樣講，是說朱立倫強調要普發現金1萬元，其他讓黨團決定。消息跟新聞稿有出入，有關特別預算4100億，到底怎麼處理黨團一直沒有開會討論，明天會不會討論也不知道，也有人主張726之後再處理？可以避掉不必要的困擾，目前他知道的是這樣，沒有討論。



他也說，現在因為主席、黨中央否認，只是說就要普發現金，其他部分黨團處理，並沒有外界說的情況。媒體報導出來，讓外界有被突襲的感覺，黨中央事後發新聞稿就不是這回事。



傳出朱立倫的說法讓國民黨“立委”內部炸鍋？賴士葆說，不知道什麼叫炸鍋，以他的立場，他代表個人，關稅到現在，美方公布好幾個國家，台灣會比日本、韓國條件好？可見一定沒有那麼好談，不順利，就算順利我們談到10%，那要給談判團隊按讚、放鞭炮。