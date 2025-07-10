王鴻薇質疑台對美談判　到底有沒找到對的人

藍委王鴻薇。（中評社 資料照） 中評社台北7月10日電／台灣尚未收到美國關稅稅率通知，中國國民黨籍“立委”王鴻薇9日在政論節目認為，此次台美談判除暴露政府安排談判專業人選疑慮，“黑箱式作業”也是問題所在：到底台灣代表團能否跟美方“對的人”談話，她非常懷疑。



根據《中時新聞網》報導，王鴻薇9日接受政論節目《POP大國民》專訪，談及賴清德7日深夜，與正在美國進行經貿協商的談判團隊進行視訊通話，不過共同與會的卻沒有“經濟部長”、“財政部長”等財經相關官員，反而都是“國安”官員。對於出席人士包含“國安局長”蔡明彥，王鴻薇也質疑，蔡明彥到底跟這次台美貿易談判，“不管是產業還是匯率，又或者是農業，到底有什麼相關？”



王鴻薇表示，談判的重點相關應是“經濟部”、“財政部”，或者是“農業部”。王鴻薇指出，此次關稅談判“卡關”，據瞭解也是因為台灣農產品市場、以及美國叩關也有相當關係。



與此同時，王鴻薇說明，這次談判最大的疑慮就是“黑箱式作業”，談判卡關卡在哪裡，政府應要好好說明，屆時稅率若不盡理想，也可和民眾說明白是因為要守住哪一個市場。王鴻薇認為，既然魚與熊掌不可兼得，“那在魚與熊掌之間，你的選擇是什麼？”政府應該要誠實以對。



王鴻薇說，此次台美談判協商主談官、“行政院副院長”鄭麗君，其先前並沒有太多關於經貿以及對外談判經驗，唯一有財經相關背景的官員，大概衹有總談判代表、前國貿易局長楊珍妮。



對於此次談判，王鴻微也示警，台灣現在所面臨的不管是對台商、本土產業，都是一個很大的衝擊，而她也擔憂黑箱談判所引發的信心危機。



王鴻薇表示，很多的訊息根本沒辦法完全掌握，台灣談判團到底能否跟美方“對的人”談話，她非常懷疑。