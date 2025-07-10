吳思瑤嗆國民黨　要舉債發現金救罷免？

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月10日電（記者 黃筱筠）針對“行政院”提出的預算規模4100億元《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，包含“國土韌性”1500億元與撥補台電1000億元，中國國民黨主席朱立倫擬讓國民黨“立委”讓步，但要納入普發現金，引發藍委不滿。民進黨“立法院”黨團吳思瑤今天受訪表示，如果要債留子孫救罷免，請國民黨要講清楚。要提醒國民黨面對大罷免政策主張以政治目的為出發點，你們所謂的讓步，我們覺得是獅子大開口。



有媒體報導，中國國民黨“立院”黨團本周五將力拚特別預算草案完成三讀，除加上新台幣2300億元普發現金，也會同意“政院”的4100億元版本，不再阻擋“國土韌性”、台電千億元，預算規模將達到6400億元。



台灣民眾黨“立委”麥玉珍受訪表示，這就像在划拳，就讓三黨去剪刀、石頭、布，這不是她可以說的，是要讓三黨去協商。



吳思瑤表示，傳出國民黨“立法院”黨團炸鍋，黨中央與黨團不同調，請國民黨先整合好再說。第二，藍白合在這個議題是否持續合作，民眾黨立場是什麼？民眾黨前主席柯文哲曾說希望不要債留子孫，民眾黨現任主席黃國昌會去附和朱立倫的說法嗎？



她也說，現在重中之重是要加碼、擴大預算，那財源在哪裡？普發現金的財源在哪裡？現在特別預算是用歲計賸餘，已經用到底，要再加碼普發現金只能舉債，所以是要借錢發現金？“用子孫的錢來救國民黨的罷免嗎？”



吳思瑤說，國民黨要負責任提出財源是什麼，再跟行政部門磋商，預算權是“行政院”，“立法院”不能擴大“立法院”權限，又來“違憲”普發現金。



她指出，朱立倫會計師出身又當過“行政院副院長”，對於這些法規不能視為無物，如果要債留子孫就罷免國民黨要講清楚。最後一點要提醒國民黨，面對大罷免政策主張以政治目的為出發點，所謂的讓步，我們覺得是獅子大開口。現在藍營內部與黨主席不同調，藍營黨團會挑戰朱立倫嗎？難到明天就要不經妥善的討論就直接表決嗎？