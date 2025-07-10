南投罷免投票確定　許淑華提政見號召反罷免

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投7月10日電（記者 方敬為）南投縣藍委游顥、馬文君罷免案將在8月23日投開票，與首波24位藍委罷免投票日分開，壓力相對大，國民黨籍南投縣長許淑華今天到竹山鎮跑行程，特別提到明年度有意實施老人健保自付額補助政策，但若“立法院”席次有變，南投縣財源預算不足，可能就會有困難，所以籲請鄉親力挺在地優秀“立委”，守護游顥、馬文君，8月23日要投下不同意罷免票！



許淑華10日赴竹山鎮富州社區發展協會，致贈匾額慶賀該社區榮獲全台首座“社區發展工作金質卓越獎”，並向社區民眾號召反罷免，支持藍委游顥、馬文君。



許淑華提到，她2年前就任縣長時，縣府財政舉債還有新台幣91億元，去年她還了61億元，今年舉債只剩30億元，預計年底就能清償舉債，所以明年希望能夠在社福政策上繼續努力，她要感謝游顥與馬文君委員，今年初在“立法院”通過新版本的《財政收支劃分法》，若順利實施，明年度縣府的財源分配能夠增加，就能夠有預算推動65歲以上老人健保補助政策。



許淑華說，不只老人健保補助，兒少等社會福利資源也能夠增加，但有個重點，現在通過的法案要到明年度才開始實施，她希望能夠順利推動，可是如果“立法院”的“立委”席次出現變化，相關法案很可能出現變數。



許淑華強調，她站在地方發展的立場，期望這筆預算能夠如期挹注縣政發展，然而南投兩位現任“立委”游顥、馬文君都被連署罷免，並將在8月23日投票，她拜託大家一定要守護在地優秀的民意代表，守住游顥、馬文君，等於守住南投發展。



許淑華說，地方鄉親好不容易才選出在地優秀“立委”，不應該被惡意罷免，所以請大家8月23日要站出來，投下不同意罷免票，讓明年南投縣增加可用財源，推展地方發展！