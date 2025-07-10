寸步不讓！國民黨：不會有任何一毛錢給台電

國民黨智庫副執行長凌濤。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月10日電（記者 張嘉文）針對外界質疑中國國民黨主席朱立倫昨天在中常會上的發言，是有意放行台電千億補助預算，導致藍營支持者炸鍋，白營也不買單的狀況。國民黨智庫副執行長凌濤今天澄清說，國民黨對於台電千億補助的立場沒有變，就是寸步不讓，不會有任何一毛錢給台電撥補。



根據台電6月27日召開2025年股東常會報告，2024年度虧損新台幣411億元，累積虧損4229億，而2025年1月到5月則是虧損285億元，累積增加到4518億。



凌濤強調，朱立倫昨天的發言重點在於，國民黨堅持的就是普發現金，應要納入這次特別條例中討論，希望賴政府考慮到關稅的衝擊，全球各國家普發現金的狀況，不要再擋國民黨堅持的普發現金。



因應美國對等關稅衝擊，行政院提“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”，但朝野卻卡在補助台電、“國防”韌性及普發現金意見分歧，國民黨立法院黨團將在明天力拚草案完成三讀，除加上2300億元普發現金，也會同意政院的4100億元版本，加上黨主席朱立倫昨天在中常會上喊話各退一步，引來外界解讀，國民黨將對條例中的補助台電千億預算放行。



此事引來藍營支持者炸鍋，質疑這是向綠營投降，甚至有藍營支持者喊出，若通過撥補台電千億預算，26日就不出門投下不同意罷免票，同為在野陣營的民眾黨則強調他們的立場不變。