柯建銘講刑法100條拖累罷免？吳思瑤澄清

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月10日電（記者 黃筱筠）大罷免已有26名中國國民黨籍“立委”成案，有24席藍委7月26日投票、2席南投藍委8月23日投票。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘嗆罷免結束後要用刑法100條伺候。民進黨連日來強調不可能，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，民進黨從黨外到組黨，都是前輩犧牲生命、犧牲自由，刑法100條修法都是民進黨推動成果。對於思想犯，在民進黨執政絕對不可能走回頭路，惡法不可能復辟。她甚至講了三次“never”來強調。



中國國民黨“立委”賴士葆表示，翻翻歷史，從黨外時期就不斷推動要修改刑法100條，意圖顛覆“國家”，刑責很重是死刑，後來改掉了變行動犯才有罪，思想犯沒有罪。



賴士葆說，柯建銘講話我們有時候很同情，民進黨一輩子追求的目標，卻被他從嘴巴這麼輕易講出來，要用這個來辦被罷免藍委，連老百姓都不可以。思想犯有罪那就跟極權國家一樣，變成講錯一句話就有罪。柯建銘現在講話，他跟柯已經是幾十年好朋友，越來越同情他。



吳思瑤說，民進黨絕對不會透過政治力整肅異己，民進黨不可能，never、never、never。現在台灣要面對以及柯建銘談話原意，“立委”若非守護“國家”，具體行為、具體附和敵對勢力、出賣“國家”，當然有現行法令，“國家”法治是可以進行。但是這也只是提醒，要強化推進，該修的“國安法”制，要正面面對，這才是柯建銘的原意。現在擴大解讀是刻意政治操作。民進黨是民主不走回頭路，政治思想法在民主台灣不可能發生。



媒體追問柯建銘是失言？吳思瑤並未正面回覆，她僅說，過去廢除和平內亂罪，保留暴力內患罪，把和平內亂罪刪除，現存是暴力內患罪，就是要有具體犯行，不要去臆測誰會犯這些罪，台灣爭取的自由我們會珍視。