草嶺淹成堰塞湖　許淑華下令預防性撤離

竹山鎮上游清水溪草嶺段形成“堰塞湖”。（竹山鎮公所提供） 中評社南投7月10日電（記者 方敬為）受颱風過境低壓帶及西南氣流影響，台灣西半部地區近期連日豪大雨，南投縣竹山鎮上游清水溪草嶺段因排水不及，雨水堆積成“堰塞湖”，存在潰堤風險。國民黨籍縣長許淑華今天表示，昨天下午縣府接獲鎮公所通報，已預防性撤離45戶，縣府會持續與第四河川分署保持密切聯繫，掌握災害潛勢範圍及應變措施資訊，也請民眾勿靠近，以免危險。



竹山鎮上游清水溪草嶺段因為連日降雨出現堰塞湖，讓地方民眾想起當年921地震後的“草嶺潭”，目前該積水不退，又持續降雨，民眾擔憂潰堤風險。竹山鎮公所表示，包括桶頭、瑞竹、福興、鯉魚、中崎、中和、德興、坪頂等8個里列為警戒重點區域，籲請居民提前打包必要物品，密切注意水情與地貌變化。若遇災情，請立即通報協助處理，並強調如有必要，應盡早撤離避難。



許淑華10日赴竹山鎮富州社區發展協會贈匾，對於竹山鎮上游“堰塞湖”風險，她表示，縣府密切注意當中，由於近期雨勢持續，該地很難順利排水，這確實是過去在地方也比較罕見的情況，為了保護下游民眾的安全，她已要求有關單位疏散45戶、76人，進行預防性撤離。



許淑華說，初步的研判目前尚沒有立即潰堤的風險，但是以防萬一，還是請下游民眾暫時離開住所，縣府會再觀察這一兩天情況，消防局各消防分隊已預先佈署完成水患救災裝備整備工作，確保橡皮艇、IRB動力船艇、救生衣、拋繩袋等水上救援器材裝備功能正常、可隨時投入救災運用。如遇實際災情發生，將依既定整備預案迅速動員，第一時間完成搶救任務，保障鄉親生命財產安全。



許淑華說，今天雨勢預期將逐漸趨緩，第四河川局方面也會提供縣府更清楚的訊息，主要是堰塞湖會影響的區域，還需要更精準的判斷，也呼籲民眾儘量不要往危險的山區前進，以策安全。