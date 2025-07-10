吳宗憲：賴走向專制獨裁　也會修理黨內雜質

國民黨籍“立委”吳宗憲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月10日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘喊出26日大罷免中國國民黨籍“立委”後，還會有《刑法》第100條伺候。檢察官出身的國民黨籍“立委”吳宗憲10日表示，柯建銘向來預測都神準，“賴政府”真的要走向專制獨裁，他預測除了修理完在野黨，也將修理民進黨內的雜質。



柯建銘6月底接受媒體人周玉蔻專訪時表示，大罷免成功後要追究國民黨“立委”的刑責，包含《刑法》第100條內亂罪、叛國罪伺候，引發譁然。



1992年5月15日“立法院”三讀通過刑法100條修正案，刪除僅因發表“台獨”或共產主張就構成犯罪的可能，使得“思想罪”實質上已無存在空間。現行的刑法100條規定，意圖破壞“國體”，竊據“國土”，或以非法之方法變更“國憲”，顛覆政府，而以強暴或脅迫著手實行者，處7年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑。預備犯前項之罪者，處6月以上5年以下有期徒刑。



吳宗憲10日在“立法院”受訪並提供照片表示，自己1990年曾參加過野百合學運，當時為了爭取台灣民主化，包括廢止《動員戡亂時期臨時條款》等，也參加了老師林山田領導的“廢除《刑法》100條活動”，他非常清楚，廢除《刑法》100條的重要性及其為何被視為台灣民主運動、言論自由及推動人權保障的重大成就。



吳宗憲說，他當年在街頭要求廢除《刑法》100條，豈料多年後柯建銘揚言要用此法修理他們，這過去是民進黨絕對不敢觸碰的一塊，因當年民進黨上街頭，就是反對台灣走向專制獨裁。他認為，柯建銘向來預測都很神準，透露26日大罷免在野黨後，“賴政府”將會用司法修理在野黨，這是民主的悲哀，“賴政府”不讓台灣有不同聲音，否則就是雜質。