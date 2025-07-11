吳世昌：賴激發對決　大罷免掛零也不意外

吳世昌。（中評社 資料照） 中評社台北7月11日電（記者 黃筱筠）民調專家吳世昌分析最近大罷免趨勢說，根據民調趨勢來看，5月時確實有利罷免藍委，但目前一些罷免危險區域，像是台北市徐巧芯、王鴻薇、李彥秀以及桃園、台中等也都趨於穩定。他認為，主要是賴清德團結十講激化藍綠對決，衝高投票率有助於藍軍出來投下不同意票。最後若連一席藍委都沒有罷掉，也不意外。



吳世昌，1975年出生於台北市，中正大學政治研究所碩士、台灣大學管理學院EMBA財務金融高階管理碩士，歷任趨勢民調公司總經理、CNEWS匯流新聞網董事長、總編輯、台灣數位匯流發展協會理事長、中國文化大學行銷學講師、聯合報民意調查中心記者等。從事民調工作20餘年。



吳世昌指出，在5月以前罷免氛圍好，當時局勢對藍委不利。但是“中選會”公布定案之後，加上賴清德開始大團結十講，賴希望訴求民進黨支持，團結綠營基本盤四成，但是賴在講的過程得罪到非綠選民。現在讓看起來有危險的藍委區域，都比較沒有這麼危險，例如，台北市“立委”徐巧芯、李彥秀、王鴻薇、新北市葉元之、台中羅廷瑋等，最近看到民調資料都轉好的回來。



他指出，從民調趨勢來看，投票率有上揚，表態會去投票都有五成以上，這符合藍軍設定。只要有五成投票率以上，藍委會度過罷免。之前民調趨勢看來是，會去投票的傳統藍區同意罷免有超過不同意，但最近看起來不同意罷免拉回來，高過於同意罷免，因此，7月26日投票絕多數泛藍選區，投票率都可能拉高到五成，如果是這麼高投票率，要過罷免就不容易。



這次大罷免非過去常規投票，要怎麼觀察投票結果？



吳世昌認為，一般來說，罷免投票大部分都在三成投票率上下，這種狀況下民進黨占優勢。但2021年罷免前基進黨“立委”陳柏惟，當時罷免投票率拉到51.72%，就把陳柏惟拉下。基隆市長謝國樑的罷免案，也是把投票率拉高到50.44%，罷免才沒通過。謝國樑罷免案支持罷免的，連25%門檻都沒到。

