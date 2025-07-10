吳世昌：賴清德突顯戰爭危機　未必有利罷免

吳世昌。（中評社 資料照） 中評社台北7月10日電（記者 黃筱筠）7月26日大罷免投票將屆。民調專家吳世昌強調，還是要看投票率，如果有重大事件發生，拉低投票率，就會有利罷免，目前要看這幾天賴清德表現。賴清德將軍事演習等與大罷免連結在一起，不見得對罷免有利，這會凸顯戰爭危機，“誰想跟大陸打仗”，越抗中就會越有戰爭感，這不見得好。



吳世昌也分析，若國民黨度過7月26日罷免投票，朱立倫可能會底定下來，台中市長盧秀燕要選黨主席也沒了。盧秀燕想選“總統”，旁邊的人會認為拿不到黨主席，對未來參選規則不利。但是盧秀燕本人不是這樣認為，可能就比較擅長等待。盧秀燕會不會跟朱立倫拚黨主席位置選，可能還會進一步考慮。



他也說，朱立倫對大罷免原本處理得非常不好，賴清德團結十講，幫朱立倫加分。



吳世昌，1975年出生於台北市，中正大學政治研究所碩士、台灣大學管理學院EMBA財務金融高階管理碩士，歷任趨勢民調公司總經理、CNEWS匯流新聞網董事長、總編輯、台灣數位匯流發展協會理事長、中國文化大學行銷學講師、聯合報民意調查中心記者等。從事民調工作20餘年。



台灣民眾黨主席黃國昌與民眾黨在大罷免的角色？



吳世昌認為，黃國昌已經公開宣示要投不同意罷免。目前民眾黨留下來大約一成五支持者都是“死忠”，出來投票一定是投下不同意，藍白利益是共存。藍白總席次若不過半，民眾黨連關鍵少數都不是，黃國昌一定會讓民眾黨支持者，出來支持反罷免。



他也說，黃國昌如果要選2026，罷免沒有表現，國民黨也不會跟他談，民眾黨勢必要全力動員。

