許淑華預告合體盧秀燕　宣傳雙十觀光行程

南投縣長許淑華（中）預告將聯合台中市長盧秀燕宣傳雙十慶典。（中評社 方敬為攝） 中評社南投7月10日電（記者 方敬為）今年雙十焰火在南投舉辦，雙十晚會則在台中登場，國民黨籍南投縣長許淑華今天預告，難得雙十焰火與雙十晚會在鄰近縣市舉辦，她與台中市長盧秀燕已開始規劃兩縣市連動的觀光遊程，並將舉辦聯合發布記者會，希望各地民眾在雙十慶典前後，踴躍到中投旅遊，體驗中台灣之美。



針對台中、南投聯合行銷雙十慶典，許淑華10日出席竹山鎮富州社區贈匾儀式受訪表示，她與盧秀燕市長已有相關規劃，今年很難得，10月9日的雙十晚會在台中舉辦，10日當天的雙十焰火則在南投演出，南投與台中可望合作推出遊程，促進地方觀光發展。



許淑華指出，南投縣在雙十焰火前夕剛好舉辦年度“南投世界茶業博覽會”活動，能夠一路從10月4日熱鬧到10日，加上台中的雙十晚會，她有向盧秀燕提過，既然9日有很多民眾會到台中參加雙十晚會，接著隔天要到南投欣賞焰火，兩縣市應該要推出跨縣市行程，希望大家能夠把消費力都能夠留在中部。



許淑華說，南投、台中已開始對口，由南投縣副縣長王瑞德與台中市副市長鄭副新對接，後續南投縣會盤點兩地各項觀光景點、餐飲、旅宿，並將旅遊動線規劃出來，台中市也會有食宿、購物等相關配套，將整合起來聯合行銷，希望將今年雙十焰火及晚會效益最大化。



許淑華也感謝兼任慶典籌備委員會主委的“立法院長”韓國瑜選擇南投、台中辦理雙十慶典，韓院長在得知南投建縣以來從未辦過雙十焰火後，感到非常可惜，所以今年優先來選擇南投辦理，縣府也會全力以赴，絕對要讓今年的雙十焰火呈現盡善盡美。