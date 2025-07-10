陸制裁台8軍工企業！苑舉正：與稀土有關

台大哲學系教授苑舉正。（截自“全球大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北7月10日電／大陸將8家台灣軍工企業、機關列入制裁名單。台灣大學哲學系教授苑舉正9日表示，這項措施釋出相當強烈的政治與戰略訊號，值得高度關注。他指出，從整體時間點與名單內容來看，可從三層面進行分析，並認為應與稀土有關。



被大陸商務部列入出口管制名單的台灣機構，包括：漢翔航空工業股份有限公司、經緯航天科技公司、中山科學研究院、仲碩科技股份有限公司、國際造船股份有限公司、中信造船股份有限公司、龍德造船工業股份有限公司，以及攻衛股份有限公司。多數公司涉及航天、軍工與造船產業，部分亦為台灣“國防”工業供應鏈關鍵廠商。



《中時新聞網》報導，台大哲學系教授苑舉正9日在政論節目《全球大爆卦》中分析，這項措施釋出相當強烈的政治與戰略訊號，值得高度關注。他指出，從整體時間點與名單內容來看，可從三層面進行分析。



苑舉正表示，首先觀察目前兩岸的政治與軍事氛圍，大陸內部“鴿派與鷹派各占一半”，但台灣則明顯呈現“全面鷹派化”傾向，即已進入軍事準備與對抗的狀態。而此波出口管制針對的漢翔、中科院等單位，正是台灣軍事科技發展的核心機構，顯示大陸意圖阻斷其戰力擴張關鍵物資。



其次，他指出兩用技術與軍工產業發展密不可分，尤其是高階軍事設備對稀土資源高度依賴。台灣每年進口高達6000億元新台幣的稀土材料，其中部分來源為中國大陸，並有可能轉為軍事用途，這也是此次管制所針對的重要關鍵之一。



第三，苑舉正強調，這項措施亦顯示兩岸之間的互信關係正出現“斷崖式斷裂”。他指出，許多民眾原本認為台灣的軍事科技難以對中國大陸構成實質威脅，如今中國選擇出手限制，已釋出明確政治訊號，“這不只是經濟管制，更是對兩岸關係破裂的實質警告。”