台官方拒普發現金1萬　稱舉債會引通膨

“行政院”發言人李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月10日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨主張普發現金1萬元，“行政院”發言人李慧芝今日表示，若在野黨願意支持特別條例，“政院”表達感謝，但若要再額外增加普發現金2300億元，可能就須舉債，需要審慎考量，大量舉債有可能造成通貨膨脹，這方面“立法院”真的需要審慎評估。



至於國民黨今早強調，台電撥補千億預算“寸土不讓”，李慧芝強調，仍希望“立法院”能支持。



“行政院”因應美國關稅，提出高達新台幣4100億元預算的“強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”，其中包括因應美國關稅新政930億元、強化“國土”安全韌性匡列1500億元，及補助台電的1000億元。藍白大方向上主張應納入普發現金、不同意撥補台電千億元，朝野僵持不下。



不過，朱立倫昨天在國民黨中常會卻突然拋出“各退一步”的說法，指民進黨若願意將2300億元納入普發現金，國民黨可以讓步。朱的說法除讓藍白基層炸鍋，質疑擋了數個月的台電撥補千億元，如今卻要投降放行？台灣民眾黨主席黃國昌率先表態立場不會改變，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁也緊急滅火，依“立委”共識而定。



“行政院”10日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝、“國科會副主委”林法正、“行政院”災防辦主任王怡文出席。