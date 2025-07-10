李正皓嗆中文程度差　麥玉珍：老娘原諒他

麥玉珍反擊李正皓。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月10日電（記者 黃筱筠）政論節目主持人李正皓日前在節目中表示，台灣民眾黨“立委”麥玉珍中文程度差，還要看注音，遭民眾黨批評涉及歧視新住民。麥玉珍今天親上火線反擊，還反酸李正皓“靠著講別人的是非來去討飯吃的人”，不會跟他計較，“老娘原諒他，就這樣”。



現年52歲的麥玉珍，父親為廣東人，母親為客家人，出生於越南。1994年隨台灣丈夫從越南赴彰化縣秀水鄉定居，與丈夫離婚後成立新移民協會，投入社福行列協助新移民。她為台灣第三位新住民“立法委員”、首位越南華人“立法委員”。



李正皓2023年5月曾與民主進步黨合作，加入“民主大聯盟”參選“立委”，但因涉及性別平等爭議而宣布退選。



麥玉珍也嘲諷民進黨說，民進黨知道新住民厲害，才會每次選舉都找我們新住民站台。她向記者說，你們這邊中文都比她厲害，但每個都能當“立委”嗎？不見得，每個人都有自己能做的事情，不是中文厲害就好，“我又不是中文老師”。



她接著說，在論文罵她的前夫，因為他外遇，原諒他了，結果他還是繼續外遇。台灣俗語“狗改不了吃屎”，李正皓是同類嗎？這麼在意。“不要民進黨放個屁，就在那邊聞香，看有沒有得吃”，李正皓就是這種咖，靠著說別人是非討飯吃，“我不會跟他計較，老娘原諒他”。



李正皓說，“顧”這個字國小二年級就教過，還說妳“北”跟“比”分不清楚？麥玉珍反嗆，她講的清楚，打字打得清楚，她寫字自己看得懂就好了。現在很多人用打字，應該很多人寫不出，而且她用注音拼字很正常。她很驕傲在台灣可以用注音，講話咬字更清楚，我們懂注音很驕傲。很多國家羨慕台灣用注音，這有什麼問題嗎？



政論節目主持人李正皓批評新住民“立委”麥玉珍中文差，連小二程度的“顧”字都不會寫，質詢稿還要看注音，遭民眾黨抨擊歧視新住民。李正皓則解釋，新住民優秀的很多，但找麥玉珍當代表是台灣之恥。