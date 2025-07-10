關稅未明朗　台官方：台美談判持續推進

“行政院”院會後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月10日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普9日再公布6國關稅稅率，但仍未有台灣關稅消息，台灣社會憂心。“行政院”發言人李慧芝10日表示，“行政院副院長”鄭麗君8日在華府已與美方會晤，談判會持續推進，並洽約下一輪實體談判，目前鄭仍在華府，對關稅我們一直都是正面樂觀看待。



特朗普自7日起目前已公布20國關稅稅率，包括日本、韓國都課25%，菲律賓20%等，但至今仍未有台灣的關稅消息。



“行政院”10日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝、“國科會副主委”林法正、“行政院”災防辦主任王怡文出席。



李慧芝表示，尚未收到美國的關稅通知函，鄭麗君與經貿辦總談判代表楊珍妮所率領的談判團隊，在8日與美國談判團隊於華府進行實體會晤，針對談判關鍵議題也有凝聚共識，談判會持續推進，並洽約下一輪的實體談判。



李慧芝說，目前鄭麗君還在華府，至於談判細節因牽涉台美雙方默契，有更多消息可以向台灣社會說明時，就會適時說明。



李慧芝認為，台美之間一直秉持深化雙方經貿關係、互利互惠原則，希望能達到貿易平衡，雙方也積極地在磋商溝通，正在洽約下一次的實體談判時間，所以我們一直都是正面樂觀看待。