備戰核三延役公投　前屏東縣長曹啟鴻站台

地球公民基金會10日上午在屏東市勝利星村獨立書店繫本屋舉辦記者會宣傳反核，邀民進黨籍前屏東縣長曹啟鴻(右二)出席。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月10日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨推動的“核三延役公投案”將於8月23日投票，核三廠就位於屏東縣恆春鎮。為備戰823公投，地球公民基金會今天在屏東舉辦書法與攝影展，並找來77歲的民進黨籍前屏東縣長曹啟鴻到場站台表態反核。鮮少公開露面的曹呼籲，核三停役是天大的好消息，不該為了吃AI發展的糖又走回頭路，呼籲屏東鄉親要更理解核災的可怕。



地球公民基金會10日上午在屏東市勝利星村的獨立書店繫本屋舉辦“歸零 無人提起的真相”書法與攝影展記者會，邀請民進黨籍前屏東縣長曹啟鴻到場，地球公民基金會董事長李根政主持，日本一橋大學社會學博士陳威志、屏東愛鄉協會、書店負責人彭巧如進行致詞，表達反核立場。



曹啟鴻今年77歲，現任大武山基金會董事長，曾任屏東縣縣長、“立委”、“農委會主委”，近年較少公開露面。曹啟鴻參加完開幕後，因腳剛開完刀所以先行離開。



曹啟鴻致詞時表示，他從小時候就一直思考我是誰，從何而來，將往何處去，快80歲還是很困惑。人類過去創造車諾比、福島核災那麼多悲劇，傷害土地、海洋那麼長久，對不知道自己座標定位的人類創造各種悲劇，他感到很痛苦。尤其1985年核三廠發生的火災事故，他當時在當“立委”，就感到非常恐怖。



曹啟鴻提到，核三廠停役，全廠進入25年除役期，這是天大的好消息。但人類少部分有反省能力，“糖”已經丟到嘴巴拿不出來，現在因為AI可能為台灣創造無可限量的發展，大家又忘掉這種無限制地一直在耗費能源的行為，事實上不應該。



曹啟鴻呼籲，若在斷層上的核三發生事故，海洋生物會完蛋，台灣農漁產沒沒人要買，全台埋葬，到時有AI也沒辦法，影響深遠，823公投呼籲屏東應該要比其他縣市更理解，一旦發生事故會帶動整個台灣完蛋，非同小可。