蔡英文按讚浮動太陽能板？蔡辦：未介入個案

蔡英文辦公室回應有關於能源政策的指控。（中評社 資料照） 中評社台北7月10日電（記者 黃筱筠）中國國民黨台北市議員張斯綱說，蔡英文2016年對浮動型太陽光電計劃大力按讚，是否應該對當年的決策草率向大家道歉。蔡英文辦公室發言人蔡舒景今天回應說，蔡英文過去積極推動再生能源發展，並鼓勵產學研各類前瞻能源技術研發，惟並未介入任何個案推動。



蔡舒景強調，該案係由“經濟部”補助協助業者投入新興能源技術研發，此係世界各國常見之輔導產業推動作法，相關細節“經濟部”均已完整公開說明，不難查證。



蔡舒景還談到，某政黨楊姓黨工主管以記者會及新聞稿訛指蔡英文於當選前與業者“密談四小時”，不僅毫無事實基礎，更有惡意扭曲影射之虞，恐是青年參政的不良惡習，令人遺憾。



丹娜絲颱風重創屏東縣佳冬鄉塭豐海堤外的海上光電設施，浮台殘骸布滿塭豐沙灘，綿延數公里長，花費1億元不堪一擊，遭到輿論強力批評。但“經濟部”臉書粉專卻稱，有社群、媒體在散播屏東淺海區光電浮台的不實消息，這是新型態的光電實驗計劃，光電板在颱風來前已移除。



負責該案的旭東環保科技公司也發新聞稿表示，浮台的原料主要是高密度聚乙烯，是無毒且可100%回收再利用的塑料，沒有太陽能板掉在海裡面，不會傷害到民眾或漁民。



張斯綱昨日與國民黨發言人楊智伃共同召開記者會，張指出，蔡英文2016年對浮動型太陽光電計劃大力按讚，不但要優先修法推動再生能源，還說要跟上民間創意，錢也到位、法也到位、人也到位，但幾年後卻造成自然環境的災難，是否應該對當年的決策草率向大家道歉。



國民黨發言人楊智伃則說，民進黨對浮動式光電的背書從蔡英文時期即開始，報導稱蔡英文在2016年選前曾與董基旭密談4個小時，旭東公司屬性綠油油，不僅獲得蔡英文背書，民進黨籍前縣長曹啟鴻也擔任旭東的獨董，另一位前縣長潘孟安不但幫旭東背書，他任命的屏東縣前環保局長魯台營也在卸任後擔任旭東的獨董。