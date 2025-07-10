傳美國施壓台灣進口車零關稅　衝擊大

賴清德7日深夜與在華府進行台美關稅談判的團隊進行視訊會議。(府方提供資料照 ) 中評社台北7月10日電／美國總統特朗普陸續公布各國最新關稅稅率，周一公布14國稅率，周二再公布第二波共8國，截至目前已22國收到通知，但名單仍未見台灣入列。有消息指出，卡關原因之一在於進口車關稅，傳出美國態度強硬，爭取整車關稅“一次到位”降至2.5%或零關稅。有車商表示，將壓縮高價台產車及雙B等豪華車的市占率。



針對美國施壓台灣進口車零關稅，車輛公會4月曾召集各大整車廠（國瑞、中華、裕隆、裕隆日產、三陽、福特六和、台灣本田）及主要零件廠理監事會員等數十位高階主管共商對策。業界強調，本產車產業鏈一旦瓦解，將立刻面臨2500家工廠關廠、30萬人口失業的嚴重威脅。



根據《自由時報》報導，美方要求進口車關稅的目標是一次到位，從原本17.5%降至2.5%、甚至零關稅，分年緩降機率恐極低。



特朗普7日公布的首波名單包括日本、韓國、馬來西亞、哈薩克、南非、寮國、緬甸、突尼西亞、波士尼亞－赫塞哥維納、印尼、孟加拉、塞爾維亞、柬埔寨、泰國，這些國家面臨的稅率介於25%至40%不等。特朗普9日公布第二波國家名單，包含菲律賓、巴西、文萊、阿爾及利亞、伊拉克、利比亞、斯里蘭卡和摩爾多瓦等8國，7個國家介於20%至30%，巴西則為50%，將於8月1日生效。



經貿專家指出，美方談判目光聚焦進口車關稅，但只要降至10%以下，就讓台產車廠很傷腦筋。車商指出，若美國進口車關稅降到零，加上目前新台幣匯率狂升，有利水貨商進口美製產品登台，若水貨車降價幅度比原廠正規進口車更多，將壓縮高價“國產”車及雙B等豪華車的市占。



目前台灣車市颳起冷氣團，因台美貿易談判結果尚未明朗，各界對於關稅與貨物稅調降的預期心理，增添了觀望氣息，5月領牌數僅3.19萬輛，相較2024年同期大幅衰退23.1%，業者預估6月也僅有3.3萬輛。



另根據《南華早報》撰文分析，台灣關稅談判的4大籌碼已用盡，包括台積電先前承諾追加在美國投資超過1000億美元、預購美國液化天然氣、“國防”支出調高到占GDP的3%以及擴大對美軍購。報導示警台灣恐面臨25%或更高的懲罰性關稅。