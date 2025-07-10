林右昌再赴花蓮催票　批傅崐萁撒幣救罷免

民進黨秘書長林右昌到花蓮地母廟參拜。（照片：民進黨提供） 中評社花蓮7月10日電／24席中國國民黨籍“立委”與停職中的新竹市長高虹安罷免案7月26日投票。民進黨秘書長林右昌10日再度前往花蓮參拜祈福，對於罷免中國國民黨“立法院”總召傅崐萁的選情，林右昌表示，目前花蓮的罷免趨勢呈現五五波，選情相當緊繃，痛批傅崐萁花納稅人錢大撒幣買票，希望能透過自己頻繁下鄉給予鄉親勇氣，鼓勵大家勇敢站出來投下神聖的一票。



民進黨日前傳出“5人狙殺名單”，鎖定高仇恨值國民黨“立委”，包括傅崐萁、徐巧芯、王鴻薇、葉元之及羅廷瑋。民進黨對外否認有此名單。



近期已多次前往花蓮聲援罷團的林右昌表示，今天特別來參拜地母廟，地母是土地孕育之母，代表生命力量，是希望花蓮都能豐饒豐收，日前颱風進入造成中南部災情，希望能夠盡快恢復，所以今日特地前來參拜，為台灣祈福。



針對此次颱風對中南部多縣市造成嚴重災情，林右昌痛批，藍白聯手刪除各部會預算，包含農特基金9千萬等，是一件非常錯誤的事情，這也是各地罷團發起罷免的原因之一。相信民眾看得很清楚，藍白聯手大砍農特預算，中南部農民受害，罪魁禍首就是帶頭的傅崐萁跟黃國昌。如果今天颱風是往花蓮來的話，遭殃的就是花蓮的農民。



國民黨團預計本周五處理特別條款，將加碼2300億普發現金。林右昌在受訪時表示，傅崐萁司馬昭之心，路人皆知，就是為了搶救罷免，花納稅人錢大撒幣買票。顯示國民黨已經急了，鐵了心要花公庫2300億普發現金來救罷免。過去傅崐萁在2010年許諾予花蓮人的交通建設，如早在2010年就能取得2300億元如此多的建設資金，今日的發展將截然不同。甚至包括吉安鄉的鐵路高架化工程，都有可能早已完工。