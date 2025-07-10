網傳光電殘骸官方喊告　黃國昌轟恐嚇人民

颱風後海邊遍佈光電殘骸，對此，黃國昌在臉書發文痛批官方。（照:黃國昌臉書） 中評社台北7月10日電／中颱丹娜絲過後，屏東佳冬海邊遍布光電浮台殘骸，台灣民眾黨主席、“立院”黨團總召黃國昌今天表示，“經濟部”不斷替屏東縣政府、旭東環保洗地，還惱羞成怒稱要報警告發以示警惕，企圖讓質疑的人通通閉嘴，他砲轟“經濟部長”郭智輝恐嚇人民，“什麼時候台灣已經變成朝鮮了？”要報警是否要先從旭東環保開始？



台“經濟部”能源署上午表示，此次中颱“丹娜絲”造成重大災情，社會各界應以救災為第一優先，媒體報導以“打臉經濟部”此種聳動不實謠言、假消息進行渲染造成大量誤解，後續如果再有此種惡意作為，“經濟部”能源署將向警方報案告發以示警惕。



黃國昌10日於臉書發文質疑，“請問郭智輝部長：為何恐嚇人民？”他提到，丹娜絲颱風造成屏東佳冬海邊遍布光電浮台殘骸，現場滿目瘡痍的景象，引起軒然大波，除了廠商旭東環保背後存在綠色門神，獲政府補助新台幣1.35億外，更多的是對於生態是否遭致破壞，以及廢清物如何清理的憂心。



黃國昌指出，然而，不斷在替屏東縣政府還有旭東環保洗地的“經濟部”，先是做圖卡表示“這是能源實驗計劃，已搜集到寶貴數據精進耐風強度”引發眾怒，旭東環保、屏東縣政府和“經濟部”三方的說法不一，更是讓人高度質疑到底誰說的才是真的。沒想到，惱羞成怒的“經濟部”最新解決問題的方式，是要報警告發以示警惕，企圖以恐嚇的方式讓質疑的人通通都閉嘴。



黃國昌質疑，請問“經濟部”是要告什麼？用全民的稅金補助廠商“做實驗”，實驗做的怎麼樣，人民不能置喙，什麼時候台灣已經變成朝鮮了？更何況，根據媒體《上下游》採訪旭東環保負責人董基旭，董基旭說“目前測試的浮台僅裝置1.5 MW光電板，且因仍在試驗階段並未正式發電，因此雖被海浪打壞，卻無漏電風險”，如果“經濟部”要報警，是不是先從旭東環保開始？



黃國昌表示，奉勸郭智輝，與其“見笑轉生氣”，他星期二向“經濟部”索取此案的相關資料，包括申請書、歷次審查會議的會議紀錄，及核定的計劃書與補助金額，“昨天承辦說已經向上陳報給長官，就請長官們儘速提供資料，別再拖延。”