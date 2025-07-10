“旗魚人口站出來”太有梗　台中反罷看板吸睛

台中市區有不具名民眾自主懸掛“旗魚人口站出來”看板，表態力挺反罷免。（照片：國民黨台中市議會黨團提供） 中評社台中7月10日電／大罷免7月26日投票，最近台中市區有不具名民眾自主懸掛“旗魚人口站出來”看板，表態力挺反罷免、拒當“雜質”，不少民眾看到後直呼“這個太有梗了！”，網友更是紛紛詢問，在哪裡，一定要去拍照打卡。



先前“行政院”官網國情介紹被網友發現，從原先的“漢人為最大族群，佔總人口96.4%”改為“其餘人口佔96.2%”，讓不少反綠網友自嘲為“雜質旗魚人”，AI哏圖瘋傳。



根據《中時新聞網》報導，台中市南屯路、文心路口出現轉角三角窗出現藍底白字看板，上寫著“旗魚人口7月26日守護優質、拒當雜質”、下排則是“站出來投不同意，不同意罷免”，看板一出，立即引起用路人熱議，更有人直接PO網，附註，大罷免大失敗。



國民黨台中市議會團書記長李中表示，“立法院”監督“行政院”施政、刪除不合理預算，都是“憲法”賦予“立法委員”的權限，國民黨“立委”包括廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋是代表多數人民意志、善盡身為“立委”的職責，卻遭民進黨側翼組成的公民團體發動無差別罷免，美其名為實踐人民權益，實質卻是在侮辱民主憲政制度，踐踏多數決的價值。



國民黨台中市議員張廖乃綸、楊大鋐、朱暖英、劉士州、黃馨慧說，人民的血汗錢一塊錢都不能被浪費！“行政院長”卓榮泰率領的各部會浮編濫編預算，且“行政院”相關部會在前一年度的預算執行率不佳，廖偉翔基於“立委”職責幫人民看緊荷包，竟也被當作罷免理由，實在太荒謬。



國民黨台中市議會黨團執行長陳成添及議員賴順仁、沈佑蓮、陳政顯、陳文政指出，台灣是一個以民主為傲的國家，民進黨卻濫用民主制度，打著“恢復國家秩序”的名號發動全台大罷免，實則為踐踏民主選舉結果的行為。



國民黨台中市議員張彥彤、林霈涵表示，民進黨罷免藍委的理由是親共，但實際上“共諜”都是被發現在民進黨高官身邊，“賴政府”執政1年多來不顧民生經濟，不在乎美國高關稅威脅，不全力打詐、守護台灣人民生命財產，只知道利用大罷免打擊異己，想要為自己一黨獨大鋪路。



國民黨台中市議會黨團議員呼籲民眾，在關鍵時刻要勇敢站出來，大家一起來參加活動展現反惡霸氣勢，7月26日票投不同意，證明“我們不是雜質”。