陸制裁台軍工產業　蕭天流：構成戰略壓力

台陸軍退役少將蕭天流。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月11日電（記者 方敬為）大陸商務部日前宣布將對漢翔航空工業公司等8家台灣軍工企業、機構列入出口管制名單。台陸軍退役少將蕭天流接受中評社訪問表示，雖然台軍方宣稱，軍用原料不對大陸採購，但包括稀土在內等關鍵原料，大陸掌握九成，台即便非直接對陸採購，也大機率是間接來自大陸，當陸方要加以管制，可能使供應商無法輸台，對台灣戰略會構成程度上的壓力。



蕭天流，金門人，曾任“國防部”軍備局採購管理處處長、駐美軍事採購團團長，退役陸軍少將。



中國大陸商務部9日宣布，將中山科學研究院、漢翔航空工業等8家台灣軍工或軍民兩用企業列入出口管制清單，禁止出口特定物項。台空軍部門轉型的漢翔航空表示，民用業務會有影響，但影響有限，軍用業務不會向中國供應鏈進口。台船則說，潛艦、“海巡署”船舶的供應鏈主要是歐美，軍用業務屏除紅鏈，而商船供應鏈以日韓為主。



蕭天流表示，中國大陸是有策略的限縮台灣軍工核心能力，雖然陸方未確切對外說明禁止出口的品項為何？但很可能就是稀土等關鍵原物料。中科院是台灣發展飛彈、無人機、雷達與電子戰系統的核心機構，這些武器系統中，大量使用高性能合金與電子元件，而稀土正是不可或缺的原料。限制稀土出口，就可能延滯或干擾台灣的軍工生產與產業升級。



蕭天流指出，台灣軍方雖然強調，軍用原料排除紅色供應鏈，不對中國大陸採購，但問題在於，中國掌握全球九成的稀土供應，換言之，台灣採購的對象即便不是直接對中國大陸，供應商的來源也可能是來自大陸，當大陸要對台灣軍工業的出口加以管制，這些供應商也必須配合，這對台灣而言會構成程度上的壓力。



他提到，大陸此舉一方面也對美台軍事合作釋放警訊，美國協助台灣強化不對稱作戰能力，大陸宣布對台軍工業祭出禁令，間接向美國與其盟友表達，“我握有卡脖子的優勢”，讓美國或其他西方國家在與台的軍事合作上有所顧忌。