柯文哲臉書：若要偷渡京華城案根本不用開會　

北院勘驗台北市都委會的會議紀錄，柯文哲臉書表示，比3+11透明100倍。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北7月10日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押10個月，台北地方法院10日繼續審理，勘驗台北市都委會專家小組、專案小組會議的會議紀錄。柯文哲臉書10日發文表示，京華城的會議記錄跟影像早就都在網路公開，又不是像covid－19期間指揮中心“3＋11”致命決策或疫苗採購無會議紀錄。如果今天都發局真的想要偷渡京華城案，大可以不用舉辦這些會議，更不用把會議記載得這麼詳細，供檢察官來挑三揀四、掐頭去尾。只要像民進黨政府一樣咬死“沒有會議紀錄”，就天下太平。



柯文哲臉書全文如下：



又不是3＋11，京華城的會議記錄跟影像，早就都在網路公開，今日勘驗是讓大家陪檢察官學都市計劃的ㄅㄆㄇ、ABC？還是“是”與“非”？



今日檢方申請勘驗2021年兩場專家會議 以及第775次都委會影像，這些會議的共同點就是邀集了專家、府方、申請單位多方共同討論，確認京華城申請都市計劃變更的適法性與公益性。



這12場會議，不應該個別討論、分別看待，因為會議是連續的進程，京華城所提的都市計劃申請容積獎勵，就是一步一步經過專家會議提供意見，逐步改善後才送公展、經都委會通過。勘驗這些會議光碟，更可以聽到大部分委員都認同京華城“類都更”身份，期待京華城改建後，可帶動松山一帶整體更新與繁榮。



但檢察官卻又要“見微知著”，拿單一一場、個別委員意見見縫插針做文章，去脈絡化的理解整個審議過程，斷章取義偵辦，讓人覺得不可思議。



且通常檢辯雙方要勘驗會議影像或偵訊光碟，多半是兩造對影像內容寫成筆錄有爭執的時候，但這幾場會議紀錄或影音，網路上都有，公開轉譯成筆錄後，檢辯雙方也都沒有意見，何必浪費大家時間？



又不是像covid－19期間指揮中心“3＋11”致命決策、或疫苗採購無會議紀錄，或者把討論過程之不同意見直接略過，北市府當時做到如此公開透明的程度，證明內心坦蕩，如果今天都發局真的想要偷渡京華城案，大可以不用舉辦這些會議，更不用把會議記載得這麼詳細，供檢察官來挑三揀四、掐頭去尾。



只要像民進黨政府一樣咬死“沒有會議紀錄”，皇城之內就天下太平。