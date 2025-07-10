桃園義勇季起跑　張善政：發揚客庄義勇精神

桃園市長張善政今日出席桃園義勇季啟動儀式。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月10日電（記者 盧誠輝）桃園義勇季將在7月27日至9月11日登場，中國國民黨籍桃園市長張善政今日出席啟動儀式記者會時表示，今年首度整合桃園客家聚落的兩大重要祭典“客家乙未祭”與“客家義民祭”，並定名為“桃園義勇季”，重新詮釋先民保鄉衛土的“忠勇”與“義魄”精神，持續發揚客庄義勇精神。



桃園義勇季今日舉行啟動儀式記者會，包括張善政、國民黨籍“立法委員”呂玉玲、國民黨籍桃園市議員陳韋曄、桃園市政府客家事務局長范姜泰基等人都到場出席。



張善政在致詞時指出，今年桃園市政府首度整合了桃園客家聚落的兩大重要祭典—“客家乙未祭”與“客家義民祭”，定名為“桃園義勇季”，重新詮釋先民保鄉衛土的“忠勇”與“義魄”精神，讓桃園客庄文化在當代有了全新的面貌與生命力。



張善政說，本次義勇季活動為期兩個月，以“忠魂義魄，舉世無雙”為主題，下分九大主題活動，設計了更多元的節目，讓不同年齡層、特別是親子和年輕族群，也能用更生活化的方式參與文化活動，讓大家能持續發揚客庄義勇精神。



桃園市政府客家事務局表示，今年桃園義勇季將在7月27日至9月11日登場，7月登場的“客家乙未祭”內容十分豐富，包含結合1895乙未保台紀念公園與鄰近義民廟、義民市民活動中心等空間，並透過走訪桃園四大古戰場，踏尋乙未戰爭歷史的足跡，希望讓更多人親身體驗乙未戰役的歷史意義，讓孩子以輕鬆方式了解乙未保台歷史意義。



桃園市政府客家事務局指出，8月至9月接續展開的“客家義民祭”則規劃有重現義民在戰火中守護信念的“義民風雲音樂舞台劇”；保留傳統信仰文化與兼具創新的“義民爺出巡挑擔踩街活動”；展現台灣本土客家戲曲獨特性的“義民客家大戲”；以及延續桃園客家聚落重要祭典的“義民廟中元普渡”，讓義民爺信仰在當代持續照看著在地居民。