許舒博：台灣不能放棄大陸市場　兩岸要和平

商總理事長許舒博接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月10日電（記者 張穎齊）美國尚未發布台灣關稅稅率，全台瀰漫不安氛圍。商業總會理事長、台灣人壽董事長許舒博10日表示，出口美國關稅，民進黨政府若談不到20%以下就要出面道歉，政府一直說台美談判氣氛良好，但關稅、匯率、投資環境是否愈來愈差？台灣不可能放棄佔總出口32%的大陸市場，兩岸要和平、對中美市場都要平衡。



許舒博強調，美國是台灣第二大市場，佔出口總額23%，大陸32%則是第一。大陸32%市場能全部砍掉、被美國取代嗎？不可能！歐洲、東南亞市場也取代不了大陸市場，台灣不能選邊站，兩岸要和平，要避免倉槍走火，希望政府能聽到商業界心聲。



商業總會10日於茹曦酒店舉行“第十二屆第二次會員代表大會”，與會者有商業總會理事長許舒博、榮譽理事長王金平、秘書長劉守仁、監事會召集人陳義永、中國國民黨籍“立委”謝衣鳯、台灣民眾黨“立委”張啓楷等。



許舒博會前受訪表示，台灣承受得了壓力嗎？新台幣匯率已升了14%左右，等於關稅也加了14%，若再加關稅20%是否等於34%？台灣競爭力就降低，對台商貿易影響很大，台灣迄今也沒有加入什麼自由貿易協定，台灣並非好的投資環境。



許舒博說，他一直堅持希望台灣與美國能談到20%以下關稅，台官方一直說台美談判氣氛良好，美國就該對台灣特別好才對。台灣都已配合美國擴大投資、採購，台灣全都配合，若還是換不到20%以下關稅，官方應向全台灣人民道歉。



許舒博說，有好的關稅數字，才好讓產業根留台灣，大家都愛台灣，但台灣現在的投資環境因關稅、匯率都變差了，只能想辦法到別的地方去。他也舉台灣人壽為例，新台幣升值對保險業影響大，新台幣每升值1毛，台壽保就蒸發3億元新台幣。



媒體問，台美關稅談判進入最後階段，市場傳出美方態度強硬，要求汽車關稅“一次到位”降至2.5%、甚至完全歸零。

