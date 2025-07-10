重傷！大立光匯損42.2億　獲利暴跌84%

大立光受到匯兌損失衝擊，第二季獲利大幅衰退84%，每股盈餘剩7.73元。（照片：大立光官網） 中評社台北7月10日電／新台幣近月快速升值逾13%，出口商與保險業損失慘重。台灣光學元件大廠大立光10日下午舉行法說會，受到匯兌損失衝擊，第二季獲利大幅衰退84%，每股盈餘剩7.73元，較第一季的48.28元大幅下滑，創2012年第二季以來新低。



針對匯率變化，素有“老實樹”之稱的董事長林恩平也說，匯率衝擊影響很大。



大立光第二季業外損失30.85億元，匯兌損失42.2億元；稅後淨利10.32億元，季減84%，年減77%，每股盈餘降至7.73元，較上季48.28元大幅下滑，創2012年第二季來新低，也較去年同期33.7元衰退；累計上半年每股盈餘56.01元。



鏡頭出貨組合方面，第二季以1000萬畫素占比50%至60%最高，2000萬畫素以上產品占20%至30%，800萬畫素產品占10%以下，其他產品則占20%至30%。



針對客戶拉貨動能變化，林恩平重申，7月比6月好、8月比7月好，較往年變動則差不了太多，去年有某些大幾種是獨家供應，今年只是對手慢一些。



展望第三季，對公司毛利的不利與有利影響因素為何？ 林恩平表示，有利的地方在於有新機種；不利因素則是不知道匯率怎麼變化，對於匯率波動，他也直言“這個會影響蠻大的”。