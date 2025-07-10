王金平：大陸管制稀土輸台很麻煩　看怎因應

商總榮譽理事長王金平。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月10日電（記者 張穎齊）大陸商務部9日公告制裁漢翔航空等8家台灣軍工企業、機關，列入兩用物項出口管制管控名單。中國國民黨籍前“立法院長”、商業總會榮譽理事長王金平10日表示，大陸此舉應就是劍指稀土，跟稀土有關，因高階軍事設備對稀土資源高度依賴。台灣進口的稀土材料部分來源大陸，這很麻煩。



大陸商務部9日公告，決定將漢翔航空、經緯航太、中山科學研究院、仲碩科技、台灣國際造船、中信造船、龍德造船、攻衛股份列實體出口管制管控名單，任何出口經營者禁止向8家台企出口兩用物項，正進行的出口應立即停止。



商業總會10日於茹曦酒店舉行“第十二屆第二次會員代表大會”，王金平出席做上述表示。



王金平致詞表示，大陸制裁台灣8家軍工企業、機關，高階軍事設備依賴稀土資源，台灣每年進口的稀土材料部分來源為大陸，因此就是跟稀土有關，這件事很麻煩，就看政府怎麼因應處理，商總就是群策群力，意見提供給政府參考。



王金平也說，俄烏、伊以戰爭，關稅、匯率也影響出口外銷，很辛苦，尤其美國關稅衝擊台灣下半年經濟成長率，對台灣的從業人員也影響很大。商總繼續群策群力、殫精竭慮、聚沙成塔的意見給政府。



王金平會前受訪回應關稅、匯率表示，希望關稅稅率愈低愈好，看到台灣的貿易競爭對手日本、韓國25%，越南20%，其他東南亞國家也都滿高的，希望台灣能夠談好、繼續繁榮發展。



記者追問，新台幣上半年升值12至14%，出口商是否哀鴻遍野？王金平回應，當然、不用多說，出口商哀鴻遍野，進口商則好一點，但他也希望能夠盡量止住新台幣暴升，讓出口商能夠負荷。現在新台幣兌換美元是29字頭，希望匯率能繼續穩住、貶低一點、符合市場需求，期待“央行”能盡力而為。