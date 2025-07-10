【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
陸啟用W121 陸委會：盼協商但未獲回應
http://www.CRNTT.com
2025-07-10 17:47:55
陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝）
中評社台北7月10日電（記者 鄭羿菲）中國大陸民航局6日宣布啟用M503航線的W121銜接線，陸委會副主委梁文傑10日表示，前一天他們透過既有聯繫機制片面通知我們的民航局，我們也表達不同意，希望有所協商，但並未獲回應。
梁文傑說，W121啟用以來，目前為止有2架次飛機使用，因此還沒有影響到台北飛航情報區的運作。
陸委會10日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
陸啟用W121航路 張啟楷：綠怎化解？
(2025-07-07 11:38:14)
紅綠學者澳門座談 台官方：滿健康的
(2025-07-03 21:46:04)
民團批霸凌陸配 陸委會：為保障在台身份
(2025-07-03 18:45:26)
替陸配發聲 台國際家庭互助協會陸委會抗議
(2025-07-03 17:41:28)
補除陸籍證明將到期 陸委會：會問留台意願
(2025-06-26 20:01:42)
赴上海參加雙城論壇？蔣萬安：依慣例溝通
(2025-06-26 11:39:13)