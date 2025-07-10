陸啟用W121　陸委會：盼協商但未獲回應

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月10日電（記者 鄭羿菲）中國大陸民航局6日宣布啟用M503航線的W121銜接線，陸委會副主委梁文傑10日表示，前一天他們透過既有聯繫機制片面通知我們的民航局，我們也表達不同意，希望有所協商，但並未獲回應。



梁文傑說，W121啟用以來，目前為止有2架次飛機使用，因此還沒有影響到台北飛航情報區的運作。



陸委會10日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。