不表態！王金平：大罷免選民決定

左起商總理事長許舒博、榮譽理事長王金平。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月10日電（記者 張穎齊）24名中國國民黨籍“立委”、新竹市長高虹安大罷免案將於26日舉行。中國國民黨籍前“立法院長”王金平10日被問到挺不挺藍委反對大罷免、反對民進黨“立法院”黨團總召柯建銘當“立法院長”？王金平態度曖昧，僅說罷免方、反罷免方都各自努力衝刺，由選民來決定。



商業總會10日於茹曦酒店舉行“第十二屆第二次會員代表大會”，榮譽理事長王金平與會做上述表示。



王金平會前受訪，記者問，大罷免將在26日舉行，國民黨呼籲不要讓柯建銘當“立法院長”，王金平態度支持與否？另外是否繼續支持國民黨籍台中市長盧秀燕選國民黨主席？



王金平回應，罷免方是欲罷不能；反罷免方也一樣在盡力防守。他認為，雙方各自都在處於更加努力、最後衝刺階段，是否會有好的結論？交由選民做決定。



記者追問，是否會願意聲援藍委或同框站台？王金平僅說，相信國民黨中央都有安排，反罷免方若能有效回應選民的訴求，希望能讓“國會”穩定，穩定現在的局面。



王金平參加商總大會致詞也略為提及，現在台灣面對關稅、匯率等，還有政治紛擾，就是要搞大罷免什麼的，很麻煩。