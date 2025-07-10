車商董座劉錦村：美關稅還好　台貨物稅太高

汽車商業同業公會聯合會理事長、和信賓士汽車集團董事長劉錦村接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月10日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，外傳美方要求台灣進口美國汽車關稅要降至2.5%、甚至零。“行政院”政務顧問、汽車商業同業公會聯合會理事長、和信賓士汽車集團董事長劉錦村10日表示，他覺得反而是正面的，因台灣進口車售價都太高，影響還好，只是台產汽車製造業要憂慮是否繼續在台灣製造，其實真正令人困擾的是台灣政府自己的貨物稅，完全是奢侈稅，全球罕見。



美國對台灣的對等關稅遲未開獎，市場傳出美方態度強硬，要求汽車關稅“一次到位”降至2.5%、甚至完全歸零。依照目前台灣對美國進口車的關稅是17.5%；台灣則是對2000CC以下的汽車課徵收貨物稅率25%；排氣量2001CC以上的汽車課徵30%貨物稅。



劉錦村10日赴茹曦酒店參加商業總會舉行的“第十二屆第二次會員代表大會”，會前受訪。



劉錦村表示，其實若美國要求將美國車進口台灣的稅率要零關稅，那長久來看是正面的，舉例豐田從日本、美國製造來台，那自然會比台產汽車更便宜，台灣汽車業製造商只是會擔憂是否要繼續在台灣製造？目前台對美進口車關稅是17.5%，包含了運費到港口部分。



劉錦村說，其實車商的代理商或貿易商，並不是憂慮17.5%降不降到更低或零，而是政府還在課徵貨物稅，這才是車商要爭取的。台灣的貨物稅名符其實就是奢侈稅，其他國家都沒，唯獨台灣有，全球罕見。舉例2000CC以下的汽車課徵收貨物稅率25%，才是真正導致車輛價格上漲，比外國汽車更高價的真正原因。



劉錦村說，至於新台幣飆升、美元貶值，這樣的匯率損失，對進口商來講，不管現在新台幣升到兌換美元28還27，都對進口商是加分，因成本降低了、利多；當然對台灣很多出口商、製造商來講則增加很多成本。



不過，劉錦村也坦承，台灣汽車業界，無論是新車業者、還二手車業者，生意都慘澹，因消費者都還在處於觀望心態，數百萬新台幣的汽車會差了數十萬的關稅，有機會的話，台美政府應該盡快談成，讓消費者心裡有個底，讓台灣汽車市場恢復正常。