郭正亮研判美下周公布台關稅　不會拖到罷免

郭正亮。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北7月10日電／美國總統特朗普給各國的關稅信陸續揭曉，已有22國收到通知，台灣尚未入列。“政院”則回應正洽商下輪實體談判。對此，前“立委”郭正亮則研判，由於美國財政部長貝森特曾說，若未與華府達成貿易協議，台灣和歐盟的關稅稅率就會回到4月初的水平，所以不可能拖過7月26日才公布關稅，且7月26日當天是星期六，所以最晚會是在那一周公布、應不會拖過７月26日才公布，“搞不好是下周”。



美方尚未公布對台關稅，實際談判進度民眾無法得知，因此傳言紛紛，例如，有媒體稱談判卡在汽車關稅上，傳美方要求進口車關稅要一次到位，從原本17.5%降至2.5%、甚至零關稅。另外汽車貨物稅率目前達17%，台灣相關業者盼分批調降，若一次降太多將受衝擊。此外，也有人指台灣在美豬牛的標示上未讓步，因而形成僵局。“政院”今則指，與美已凝聚共識，正在洽商新一輪實體談判。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮今天在政論節目《大新聞大爆卦》研判，如果賴清德本周六不舉行“團結十講”，周日也不會再安排了。這樣一來，距離7月26日投票日就只剩最後一個星期，再加上美國的關稅即將要公布，如果真的公布，政府將要做很多事情，“團結台灣十講”也會失去意義，所以剩下的演講就不會講了。



主持人馬千惠詢問，那如果沒有公布？郭正亮表示，沒有公布說不通，因為貝森特稱，若台灣與歐盟等貿易夥伴未與華府達成貿易協議，關稅稅率就會回到特朗普4月初宣布的水平，所以不可能拖過7月26日才公布關稅。此外，7月26日當天是星期六，所以最晚會是在那一周公布，“搞不好是下周”，而台灣這裡也不可能都沒消息，美方一定對“我方”透露消息。