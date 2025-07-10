台灣人口持續減少　一個月減少8729人

台官方公布最新戶口統計資料顯示，截至2025年6月底，台灣人口已連續18個月呈現負成長。（台“內政部”網站） 中評社台北7月10日電／台“內政部”公布最新戶口統計資料顯示，截至2025年6月底，台灣人口總數為2334萬6741人，較5月減少8729人，人口已連續18個月呈現負成長，顯示台灣長期面臨的“生不如死”困境持續加劇。



新生兒方面，繼今年4月、5月接連創下新低紀錄後，6月出生數8968人，終止連3個月跌勢。今年上半年新生兒共5萬5375人，較去年上半年的6萬3874人，減少8499人。



“內政部”10日公布2025年6月戶口統計資料，截至今年6月底，人口總數為2334萬6741人，比去年同期減少6萬6158人，平均每天減少181.25人，與5月比較則減少8729人。



就縣市別言，與去年同期比較，人口減少最多為金門縣2.73%，其次為連江縣2.61%、台北市2.11%。



新生兒部分，今年6月出生數為8968人，約每4.8分鐘出生一個嬰兒，年粗出生率為千分之4.67，較去年同期減少1472人，較5月增加535人。



觀察今年出生數，1月為9495人、2月1萬407人、3月共9388人，4月8684人創史上最低紀錄，5月8433人再探底，6月出生數8968人，終止連3個月跌勢。



此外，今年6月死亡數為1萬6554人，平均約每2.6分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為千分之8.63，較去年同期增加1632人，較5月增加1172人。



另外，截至今年6月底，0至14歲人口數為271萬6281人，占總人口比率11.63%；15至64歲人口數為1605萬7007人，占68.78%；65歲以上人口數為457萬3453人，占19.59%，距離邁入超高齡社會、65歲以上老年人口數突破20%僅一步之遙。以縣市別來說，65歲以上人口比率最高為台北市23.61%，最低為新竹縣14.76%。