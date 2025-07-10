國民黨堅持普發現金　指韓國、新加坡都發

國民黨在臉書發文表示，反對台電撥補立場不變，普發現金入特別條例。（照:國民黨臉書） 中評社台北7月10日電／針對“行政院”提出的預算規模4100億元《因應國際情勢強化經濟社會及‘國土’安全韌性特別條例》，國民黨下午表示，當前台美關稅戰與全球經濟壓力日益嚴峻，中小企業與基層民眾首當其衝。國民黨站在民眾與中小企業立場，“賴政府”卻仍無視民生困境，國民黨堅持透過特別條例普發現金1萬元，編列新台幣2300億元直接回饋全民，真正發揮刺激內需、紓困助民的實效。國民黨也提到，新加坡、韓國都要普發現金。



針對中國國民黨主張普發現金1萬元，“行政院”發言人李慧芝今日中午回應表示，若要再額外增加普發現金2300億元，可能就須舉債，需要審慎考量，大量舉債有可能造成通貨膨脹。



國民黨表示，拋出“普發1萬現金”入特別條例，是要協助緩解關稅衝擊，但“賴政府”立刻原形畢露，“行政院”繼續找理由迴避，難道台灣拿不出決心，如同韓國與新加坡一樣面對關稅衝擊？國民黨重申，“立法院”目前討論的是“特別條例”，不是“特別預算”，我們反對台電撥補立場不變，更不會處理台電相關預算。外界有意誤導國民黨將讓步於台電撥補，是嚴重錯誤的解讀！



國民黨指出，新加坡將於8月6日起發放每人1萬至2萬元不等的現金補助；韓國也將於7月21日啟動普發現金，兩次追加預算總額高達45.6兆韓元（約台幣9000多億），積極應對經濟挑戰。反觀台灣政府對經濟補助僅編列“930億元”，根本杯水車薪，“賴政府”更是遲遲不願納入2300億元的普發現金預算，連韓國普發現金預算的1/3都遠遠不及！



國民黨表示，支持強化“國防”、社會補助，但若民進黨堅持混編條例內容，國民黨將堅守立場，要求普發現金納入特別條例。此條例本就是為了因應關稅戰，民進黨不能為大罷免的政治利益，不正視普發現金的必要性！



國民黨強調，國際做得到，我們也要做得到！