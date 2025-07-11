宋立彬：罷免後再談撥補台電　別讓綠撿到槍

國民黨籍高雄市議員宋立彬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月11日電（記者 蔣繼平）特別預算新台幣4100億元包括撥補台電千億元，傳出中國國民黨主席朱立倫要求國民黨“立委”讓步，讓藍委炸鍋。但國民黨已澄清“寸步不讓”。國民黨籍高雄市議員宋立彬接受中評社訪問表示，釋放訊息丟出來討論也不是不好，但關稅與漲電價連動，撥補台電過與不過都傷到藍營，民進黨勢必撿到槍藉媒體優勢甩鍋。他認為應該先暫緩，延到7月26日大罷免投票後再處理，選前要選擇穩紮穩打。



宋立彬，1978年生，高雄人，樹德科技大學經營管理研究所碩士。現任國民黨高雄市議員，選區在永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區，2018年當選並連任至今。



宋立彬表示，高層內部應該是在討論大罷免投票日期快到了，如果這幾天美國陸續發布關稅，台灣的關稅如果更高的話，民進黨一定會把阻擋台電預算，導致台電最後必須調高電價，全部歸咎給國民黨和民眾黨，恐怕會激發業者討厭的氛圍，更出來投票，所以為了不讓民進黨撿到槍，看要不要先暫緩，等投完票再說。



宋立彬舉例，這次颱風丹娜絲過境導致中南部農損慘重，但是民進黨政府卻跳出來說“藍白刪農業特別收入基金9千萬元，所以没錢救災補助”，但事實卻是“今年農業特別收入基金比去年增加59億元”，且“被砍的9千萬元是拿去買超思臭蛋的農業發展基金，並非天然災害的補助基金”。



宋立彬表示，民進黨會去操控議題，不會把事實反映出去。而且主要是國民黨、民眾黨的媒體力量並沒有這麼大，一直都是靠自媒體、臉書管道在幫忙宣傳，議題發酵的時間與作用絕對不會比電視台快，所以他會覺得說，7/26前應該暫緩，別去處理台電議題，否則到最後怎麼做都錯。



宋立彬解釋，如果給了台電這筆錢，黨內基層、中間選民一定炸鍋。不給台電這筆錢，那這些受影響的中小企業、工廠、店家、攤商也會炸鍋。所以現在才會討論到國民黨不管是有過、沒過都會傷到。如果一分都不讓，那送到“立法院”要怎麼審？關稅衝擊加電費漲價，民進黨會去操作激起對立的氣氛，對選情不利。



宋立彬建議，這種敏感民生議題，或是極端問題，應該要在大罷免投票過後再處理，不然再怎樣都傷到國民黨。這次釋放訊息出來討論也不是不好，7/26之前還是要選擇穩紮穩打，不要去做激起群眾對立的機會。