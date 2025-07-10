刑法一百條伺候藍　林濁水：讓老柯大休息

民進黨團總召柯建銘說，大罷免後以《刑法》第100條伺候藍委們，林濁水表示，讓柯建銘休息到8月24日。（照片：林濁水臉書） 中評社台北7月10日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前表示，大罷免之後，會以《刑法》第100條伺候中國國民黨籍“立委”們。對此，民進黨前“立委”林濁水10日在臉書發文表示，民進黨團最好努力再讓柯建銘“大休息”一次，直到8月24日，否則大罷免結果將不堪設想。



林濁水說，民進黨“立院”黨團最好努力，讓柯建銘再“大休息”一次，直到第二波國民黨“立委”罷免投票結束的8月24日，否則大罷免結果將不堪設想。



網友們也在林濁水的貼文留言表示，“不要啦，請他多講一點刑法100條，大家才能長見識”、“看能不能一直休下去，對貴黨比較好”、“沒有柯總召不會有大罷免”。



1992年5月15日“立法院”三讀通過刑法100條修正案，刪除僅因發表“台獨”或共產主張就構成犯罪的可能，使得“思想罪”實質上已無存在空間。現行的刑法100條為意圖破壞“國體”，竊據“國土”，或以非法之方法變更“國憲”，顛覆政府，而以強暴或脅迫著手實行者，處7年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑。預備犯前項之罪者，處6月以上5年以下有期徒刑。